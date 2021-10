Villa drabbad av regnet för tredje gången i år: ”En halv meter vatten i källaren”

Larmet inkom vid 10.15 från en adress på Karstorpsgatan.

– Det var runt 30 centimeter vatten i källaren, så det var mycket vatten. Det är inte roligt alls, naturligtvis, säger Ola Jakobsson på räddningstjänsten.

Det var hemma hos Christina som vattnet forsat in under natten. Men då hon under sommaren råkat ut för två vattenläckor redan hade hon redan sina saker i plastbackar

– Jag är smart och jag tänker inte ha en grej till där igen, säger hon bestämt samtidigt som hon kollar på när räddningstjänsten pumpar ut vatten från källaren.

Det var när hon skulle tända lampan under natten som hon förstod att strömbrytaren slagits av.

– Då tänkte jag: "Nej inte nu igen”, berättar hon.

I torsdags hade hon tagit bort avfuktaren från källaren, men nu bara några dagar senare är det dags att ställa tillbaka den igen.

– Det är ju tråkigt, säger hon.

Själva räddningsinsatsen, där räddningstjänsten pumpade ut vattnet ur källaren, tog en dryg timme. Vid 11-tiden hade räddningstjänsten pumpat ut allt vatten och gjorde sig redo att lämna platsen.