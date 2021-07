När SMHI utfärdar ett meddelande (vilket inte är samma sak som en varning) innebär det att man väntar sig en maximal dygnstemperatur på minst + 26 grader upp till + 30 grader, tre dagar i rad, vilket kan innebära en ökad påfrestning på kroppen och kan ge problem för framför allt riskgrupper.

Definitionen, och värmegränsen för att SMHI ska utfärda ett meddelande, är framtagen tillsammans med bland andra Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, med syftet att skydda värmekänsliga personer och läkemedel. Personer som ska vara extra uppmärksamma på de stigande temperaturerna är bland andra äldre personer över 65 år, personer som lever med till exempel demenssjukdom, hjärtsvikt, njursjukdom eller diabetes, samt gravida.

Än har man inte utfärdat ett meddelande för Skaraborg – men enligt Therese Fougman, meteorolog för SMHI, är det inte omöjligt att det kommer under de kommande dagarna.

Den kommande veckan kommer temperaturen nämligen att ligga mellan + 24 och + 29 grader.

– SMHI har inget meddelande ute än för Skaraborg, men jag kan tänka mig att det kommer under veckan. Då kommer temperaturen ligga på över + 26 grader, vilket är gränsen för att ett meddelande ska utfärdas, säger Therese Fougman.

Skövde, Falköping och Tidaholm har en regnfri vecka framför sig med strålande solsken, med en topptemperatur på + 29 grader under onsdagen den 14 juli.

Även Skara, Vara och Götene ser en topp på + 29 grader under onsdagen – men även ett åskoväder som kommer att dra in över de tre grannkommunerna.

Enligt SMHI:s prognos kommer ovädret att nå Götene kommun redan under tisdagen och Vara under den annars så varma onsdagen. I Skara kommun förväntas ovädret dra in under tisdagen, med uppehåll under onsdagen, för att sedan återkomma på torsdagen.

Men enligt Therese Fougman behöver man inte vara orolig för att dagarna ska regna bort helt – i stället handlar det om (kanske välkomna) mindre regnskurar som kommer och går under dagarna.

– Det handlar om regnskurar som passerar. Det kan vara åska inblandat, men något kraftigt regn kommer det inte att bli, och överlag kommer det att vara en hel del sol också. Det är inte ett stort regnväder som kommer att vräka ner regn, säger Therese Fougman och fortsätter:

– Det brukar ändå vara uppskattat i värmen. Man kanske tänker att det är typiskt att det ska regna under semesterdagarna, men om man är utomhus märker man att det är rätt skönt med lite svalka.

I Kalmar- och Stockholmsregionen väntas veckan bli desto varmare, och SMHI har utfärdat en varning om risk för skogsbrand i båda regionerna.

Fakta: Så skyddar du kroppen när det blir värmebölja

√ Drick mer än vanligt, även om du inte är törstig. Det bästa är om du dricker vatten. Men söta drycker som saft och läsk är bättre än att inte få i sig någon vätska alls.

√ Du som är äldre än 65 år och har en hjärtsjukdom, njursjukdom eller tar läkemedel bör prata med din läkare om hur mycket extra du ska dricka.

√ Undvik alkohol och drycker som innehåller koffein, till exempel kaffe och te. De är vätskedrivande vilket betyder att du kissar mer. Då blir du snabbare uttorkad om det är mycket varmt.

√ Ät gärna mat med mycket vätska, till exempel frukt och grönsaker.

√ Var uppmärksam på om du kissar mindre än vanligt, eftersom det är ett tecken på att du behöver få i dig mer vätska.

√ Ha på dig löst sittande kläder som täcker huden. Skydda huvudet med en hatt och var i skuggan så mycket som möjligt.

√ Svalka dig då och då med en sval dusch eller ett bad. Du kan också lägga en blöt handduk runt nacken.

√ Har du möjlighet att låna eller köpa någon form av fläkt kan det kännas skönt.

√ Undvik att anstränga dig fysiskt under dygnets varmaste timmar.

√ Du kan använda gardiner, persienner och markiser för att skapa en sval miljö inomhus. Vädra på natten när temperaturen har gått ner.

√ Försök att vara på hemmets svalaste plats. Tänk på att temperaturen kan variera med flera grader mellan olika rum.

Källa: 1177.se