Väntan på mindre bostäder fortsätter att frustrera: ”Det här är ett bekymmer för Varnhem”

Redan inför valet 2018 undersökte liberalen Ingrid Kvarnlöf bostadssituationen i Varnhem. Hon konstaterade då att de är många som flyttade till Varnhem på 70- och 80-talen med sina familjer, och som än idag bor kvar i sina familjehus trots att barnen sedan länge är utflugna.

De vill gärna bo kvar i Varnhem, men husen de bor i är för stora för att de ska orka sköta om dem, och det finns inte några mindre bostäder att flytta till.

– Varnhem är en fantastisk ort. Varför satsar inte kommunen? undrar Ingrid Kvarnlöf fortfarande idag, både som privatperson och som Liberal. Alliansen i kommunen är medvetna om hennes inställning.

– Det här är ett bekymmer för Varnhem.

Hon påpekar också att bristen på mindre bostäder får Skara att tappa invånare. Många av de som till slut väljer att flytta ifrån Varnhem flyttar nämligen ifrån Skara kommun helt och hållet.

– De har ingen koppling till Skara som stad. De flyttar till Skövde eller Lidköping istället, menar hon.

Kommunen har planer på att bygga nytt i Varnhem, men detta är beroende av att ombyggnationen av väg 49 kommer igång. För att bygga den här typen av hus är det nämligen området Simmesgården som gäller, vilket ligger intill vägen. Hur bostäderna ska bli går inte exakt att bestämma innan man vet hur vägen blir.

– Den här vägen hade vi velat ha byggd för längesen. Men nu är den iallafall inskickad för fastställan så det har kommit långt, säger tf planchef Malin Tell.

– Men vi taktar detaljplanen för bostäderna så att den är klar när vägbygget startar 2022. Förhoppningsvis ska de vara färdiga samtidigt som vägen.

Området Simmesgården är dock inte något som Ingrid Kvarnlöf tycker är ett bra alternativ. Bullervallar kan hindra ljudet från vägen, men det är fortfarande inget som är trevligt att se på för de som skulle bo där, menar hon.

Det finns fler områden som hon tycker är mer lämpliga, och som hon till och med har kunnat få byggritningar till. Men är det inte markägarna som sätter stopp så är det fornlämningar i marken.

– Jag har tjatat om det här i fem år, men det är bara förseningar och förseningar. Det har varit så mycket förhinder, och jag vet inte hur länge folk håller ut. Många har redan tröttnat på att vänta och har flyttat, säger Ingrid Kvarnlöf.

– Om vi kunde flytta ut skulle barnfamiljerna flytta till Varnhem och fylla förskolan och skolan. Då skulle vi få en kretsgång igen.

Samtidigt menar Malin Tell också att det är en generell utmaning att bygga nytt i Varnhem. Det är en unik miljö, och det som gör att orten är populär att bo på är också det som gör att det är svårt att bygga fler bostäder. Simmesgården är det enda alternativet just nu, och Tell tror inte att man ska oroa sig över hur miljön där kommer att bli.

– Jag tror att det kan bli jättebra. Det blir mjuka bullervallar och vi kommer att få jobba mycket med växtlighet. Det ligger jättenära det vi kallar centrala Varnhem och nära till den nya kollektivtrafiken. Utsikten tror jag inte ska bli några problem, utan det är nog en obefogad rädsla, säger hon.

Man kommer också att ta fram en översiktsplan för Varnhem, för hur man kan gå vidare och vart man kan bygga nytt, som ska vara klar 2022. Den plan som tidigare fanns är inte längre aktuell, då läget för jordbruksmark ser annorlunda ut idag.

– Vi försöker hitta ytterligare möjligheter, men byggbar mark är en brist i Varnhem. Det är en frustration, och vi skulle gärna vilja ha bostäder byggda och klara redan, säger Malin Tell.

