Vänstern framförde dikt under budgetdebatten: ”Poesi, det vill jag inte går en enda KF-ledamot förbi ”

Att stämningen här behöver livas upp är givet

Politik ska kännas ända in i livet

Så som det för många människor gör

Kanske inte så att man tror att det är politik men det är just vad det är, politik förändrar, politik påverkar

Jag är inte bara en agitator utan också en arbetarpoet

Så poesi, poesi, det vill jag inte går en enda kf-ledamot förbi

Demokrati eller inte demokrati

Teknokrati, empati

Effektivisera, organisera

Försvåra demokratin eller försvara demokratin

Vilken väg ska väljas ska mer av välfärden säljas?

Stora behov, nya investeringar

Välfärden ska stärkas, för alla, för alltid, men just nu allra mest för alla

Det är lätt att se de som skriker högst fast behoven ska styras till dit behoven är störst

Vänsterpartiet är rösten för er som inte hörs, som inte syns men vi vet att era behov finns

Det är där som vi lägger mest energi

Att hjälpa alla skapar bra synergi

Det är så vi kan hitta lösningar för alla

Det är så vi bygger mot vår utopi

Vi har en helt annan fråga om energi som vi aldrig kommer förbi

Den om energi som driver en bil, en tv, en tvättmaskin

Klimatet har en tydlig koppling här när vi bygger system som ger mer och skadar mindre

System som skapar jobb men inte skapar risker vi ska ha ren energi utan brister

Vind, sol och skog. Och jordbruk, vi har förutsättningarna att skapa en grön ekonomi

Det är en del på vägen att skapa en välfärd för alla

Det är så vi bygger mot vår utopi

Skara med den vackra naturen och de tusen sjöarna

Här vill jag leva men aldrig glömma

Den viktigaste sjön av alla Den som inte ens ligger här

Den som ändå ger oss dricksvatten varje dag

Vättern behöver vi och ska den därför också försvara från försvaret, från gruvbolag och gifter

Det är för alla, för alltid, allra mest för alla, och för alltid

De finns några som leder oss från vår samtid in i en oviss framtid

Våra barn och unga ska vi stötta

Alla, allra mest alla, men mest de med störst behov

Stöd till barnen, stötta lärare för att stödja barnen

Och vi vill undvika betyg för yngre

Stressa dem inte nere i barnhagen

Obehaget kryper runt kroppen som en orm

Känslan att inte kunna ta vilket jobb som helst

Dag, helg, kväll, natt utan att veta vem som då tar hand om din skatt

Vänsterpartiet vill utöka BOA

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Det är viktigt för att varje arbetarkvinna och man ska kunna styra över sitt eget liv

Men det finns fler som från samhället behöver stöd alla kan inte alltid ha samma glöd

Ett starkt samhälle, våra rop skalla, som fångar upp de med störst behov

Det är så vi vill bygga upp en välfärd för alla

För att nå dit säger vi stopp till att privatisera vård och omsorg, vi anser att den för alla ska vara på topp

Ingen ska vara osäker på att fel välja bara för att högern välfärden vill sälja

Kultur och fritid är viktigt för allas hälsa

Vi ska stötta föreningslivet de som tar allas hälsa för givet

Ge alla chansen att utveckla sig själva kultur till alla, frihet i tanken, frihet i livet

Många kan tycka att vårt sätt är kavat men för allas välfärd ska vi inte driva Vilan privat

Som avslutning kan vi nämna något som länge varit tråkigt, det handlar om att det i Skaras politik ett tag varit bråkigt

Att ha politiska konflikter är viktigt för en demokratiskt utveckling vi ska försvara demokratin och stå upp för alla

De som försvårar demokratin gör konflikten personlig

När en moderat tappat alla argument och kallar sin motståndare för fjant

Då är intresset för utveckling borta och det är väl klart när politiken kommit till korta

Sjung istället We shall overcome och låt vår budget be the one to come

Ge våra medarbetare en riktig chans att skapa ett samhälle med balans mellan krav hopp och energi

Och välfärd åt alla, för alla men allra mest för alla.

Martin Johansson (V)