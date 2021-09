Polisen har varit på de aktuella adresserna och genomfört brottsplatsundersökningar.

— Jag vet inte så mycket just nu och vad som är stulet. Ett av inbrotten ska i varje fall skett under måndagsdygnet, säger stationsbefäl Per Larsson.

Det fanns tidigt på måndagskvällen inga spår efter tjuven eller tjuvarna.