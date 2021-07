TV: Se SkLT-reportern utmana Skara-klubben i klassiska OS-grenen

Under onsdagen smygstartade OS med några sporter men officiellt inleds spelen på fredag. Det är under ett OS som många upptäcker sporter som de aldrig följt tidigare. Undertecknad tittar exempelvis alltid på curling under vinter-OS men ser aldrig en match när det inte är OS.

En sån sport som många fastnar för under spelen är bågskytte.

– Det är en bra publiksport och det är lätt att förstå sig på reglerna så jag tror att det är det som gör att det är lätt att fastna på sporten under OS. Sen skjuter vi på 12 meter här men i OS skjuter de på 70 meter, säger Fredrik Öhrberg som är ordförande i Skara Bågskytteklubb.

Klubben startade för lite mer än ett år sedan och hade drygt 150 personer på sina prova på-dagar. Sen kom dock pandemin emellan och klubben tvingades att pausa träningen till våren.

Nu har klubben en ungdomsgrupp på 15 personer som kommer och träna. Klubben hoppas dock få en lite skjuts av OS.

– Vi tror att det kan bli ett litet uppsving nu under OS. Vi har en bra grupp som vi är nöjda med men skulle vi få in lika många till hade det varit fantastiskt. Vi har en åldersgräns på sju år och så kör vi upp till 16 år. Sen är det tänkt att dela upp grupperna när vi växer men nu kör vi alla ihop.

Nyligen fick klubben del av Sparbanksstiftelsens kundmiljon.

– Vi fick 20 000 kronor för att utveckla klubben ytterligare och det har vi planerat att göra. Vi ser ju att vi lockar många ungdomar som vill göra annat än att sparka boll och det är kul. Vi vill att så många som möjligt aktiverar sig och kan vi bidra till det är det kanon.

För tillfället håller klubben till på Sparbanken Arena i Skara men drömmen är att i framtiden få en egen hall att vara i.

– Det funkar ju att vara här på somrarna och i boulehallen på vintrarna men det är bökigt med allt material som vi måste släpa på. Så förhoppningsvis kan vi i framtiden bygga en egen hall att vara i.

Just nu har klubben pausat verksamheten över sommaren men till hösten, när skolorna drar igång igen är tanken att träningarna ska komma igång också. För den som är sugen att prova på är det bara att dyka upp.

– Ja, vi har bågar som vi lånar ut så du måste inte köpa någonting för att vara med här. Det är bara att komma hit och prova på de första gångerna, säger Fredrik Öhrberg.

En som varit med i klubben sedan starten för lite mer än ett år sedan är Minea Vilhelmsson, 12 år. Hon såg bågskytte på tv och tycket att det verkade roligt.

– Jag såg det på filmer och tyckte att det verkade coolt och ville prova. Sen såg jag att det fanns en klubb i Skara så då kom jag hit och fastnade direkt, säger hon.

Hur har det här första året varit då? Vad har du lärt dig?

– Det har varit kul under det här första året, trots att det var en paus i mitten. Jag har lärt mig att sikta bättre och hur jag ska hålla bågen.

Än så länge har klubben bara kört träningar men Fredrik Öhrberg säger att klubben har som mål att få igång en grupp av skyttar som åker runt på tävlingar. Något som Minea skulle tycka var kul.

– Ja, verkligen. Det kommer kanske vara lite ovant och nervöst men jag tror att det skulle vara kul.