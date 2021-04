TV: Se när politikerna debatterar intraprenaden på Vilan:”Snacka om att kasta in grus och hejda på detaljnivå”

Frågan om driftsform för Vilans fritidsområde har under hösten varit flitigt omdebatterat i Skara, men är den verkligen helt avgjord?

Det beror på om det orsakar konflikter och stridigheter, menar kommunalråd Ylva Pettersson (M). Och med tanke på oppositionsråd Fredrik Nordströms (S) tydliga ställningstagande under SkLT:s debatt ser det ut att kunna bli just det.