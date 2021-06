TV: Se första grävtaget för Teglagården – ”Det är spännande att vi landade här på den här platsen”

Nu är bygget av Teglagården officiellt igång - även om markarbetet redan hade kommit igång. Om två år är planen att Skaras nya äldreboende ska stå klart och hösten 2023 är förhoppningen att de första boende kan flytta in.

– När det gäller Teglagården har beslutet skett i politisk enighet, konstaterade Jan-Olof Bohlin.

Enligt Ylva Pettersson har det tagit 19 år att komma till den här dagen, som hon kallade för en milstolpe.

– Det här är slutet på en 19 år lång resa, men början på en ny spännande resa.

Hon uttryckte stor tacksamhet för att alla som varit med och sett till att projektet nu blir verklighet och hoppas att det blir en trygghet både för framtida boende och deras anhöriga.

– Jag tänker även på de anhöriga till dem som ska bo här, att de är trygga och tänker "vilken tur att min mamma, eller min bror, fick en plats och får bo här, säger hon.

Kommunalrådet passade även på att tacka kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor, som bidragit med synpunkter i projektet.

Gunilla Druve Jansson konstaterade att sådana här byggen tar tid - vilket ibland kan vara bra:

– Det kanske är bra att det tar tid, så Skaraborna hinner vänja vid att det kommer att stå en byggnad här, säger hon.

Den nya välfärdstekniken som huset kommer att fyllas med kommer att sätta guldkant på tillvaron för de boende - men även för personalen.

– Jag tror det är viktigt att man känner en trygghet, förklarade omsorgsnämndens ordförande.

Det handlar om allt från speciella lampor som anpassar sig efter dag, kväll och natt till rörelsesensorer som talar om för personalen om någon har ramlat ur sängen.

– Då slipper personalen att gå in i rummen och riskera att väcka den boende.

Fredrik Nordström (S) valde att ge en tillbakablick – om tegelbruket som låg ett stenkast bort, hur Viktoriagården byggdes på 60-talet, följt av yrkesskolan och Teglaskolan. Han knöt an till hur den nya skolan fick namnet Viktoriaskolan och det nya äldreboendet som får namnet Teglagården.

– Det är spännande att vi landade här på den här platsen, konstaterade oppositionsrådet.

Projektledaren Staffan Lundstedt beskrev hur byggnaden med sina fem våningar kommer se ut – med högkvalitativt tegel, plåttak och solceller.

Just nu pågår markarbeten på platsen och enligt Staffan Lundstedt har man stött på berg som kommer att behöva sprängas bort - ett arbete som inleds på fredag.

– Det är inget stort arbete och inget man behöver vara orolig för, försäkrade han.

För att bygga en solid grund kommer man att borra ner 469 metallpålar i marken som sedan gjuts in med betongplattan. Ett arbete som pågår under vecka 26 till 28. Där efter gjuts bottenplattan, ett arbete som pågår under september och oktober.

– I oktober, november kommer de prefabricerade stommarna, det arbetet beräknas ta fyra månader.

Därefter väntar arbetet med tak, murar och fasadtegel.

– Det är klart till sommaren 2023 och inflyttningsklart hösten 2023, avslutade Staffan Lundstedt.

Så var det dags för Jan-Olof Bohlin att ta det första grävtaget - något som han klarade galant. Det var en till synes lättad fullmäktigeordförande som klev ur maskinen efter att ha utfört sin uppgift.