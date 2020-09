Tusentals åtgärder på Skarabornas felanmälningar

Appen är det snabbaste sättet att felanmäla sådan man lägger märke till i gatumiljön, parker och lekplatser och enligt Skara kommun har den också visat sig vara populär och effektiv. Under årets första åtta månader har 500 ärenden kommit in via den, av dessa är 430 avhjälpta. Bara under augusti avslutades 60 stycken.

Sture Nilsson, ordförande i nämnden för service och teknik, ser appen som ett fantastiskt verktyg, både för medborgarna och för alla som jobbar inom gata och park i kommunen. Just nu finns 71 aktiva ärenden.

- Vid varje nämnd stämmer vi av felanmälningarna och vi får en uppfattning om felen ökar eller minskar. En annan fördel med appen är att den garanterar att felen inte glöms bort, säger Sture Nilsson.

De mest inrapporterade ärendena gäller gatubelysning och gator samt cykelvägar, men in kommer också ärenden som gäller parker och grönytor. I appen kan man peka ut på en karta exakt var felet finns och även bifoga en bild. Det är en praktisk funktion om man befinner sig ute och lägger märke till något som behöver ses över. Att då kunna anmäla det med en gång och skicka det direkt till rätt handläggare förkortar ledtiden väsentligt.

– Vi vill gärna se att ännu fler använder appen. Det är viktigt för oss att snabbt få reda på fel och brister som avser kommunala gator och mark. Då kan de också åtgärdas snabbare, säger Mats Bäck, avdelningschef för gata och park i ett pressmeddelande.