Tränaren blev målskytt och avgjorde matchen för Ardala

Det har varit upp och ner för Ardala den här säsongen. Inte sedan säsongen startade i juni har laget lyckats ta två segrar i rad vilket har gjort att laget dragits in i bottenstriden under större del av säsongen. Inför matchen mot Ulvåker låg laget två poäng över strecket till negativt kval och en poäng före just Ulvåker.

En viktig match väntade alltså Ardala men den började inte som laget hade hoppats. Redan efter en drygt kvart kunde hemmalaget Ulvåker ta ledningen med 1–0. Ett resultat som sedan stod sig till pausvilan.

I andra halvlek var det dock Ardalas tur att göra målen och det var framförallt bröderna Berntsson som gjorde dem. Först fick lillebror Edvin chansen och tog den efter 55 minuter och sedan, när det återstod fem minuter av matchen klev storebror och spelande tränaren Viktor Berntsson fram. Han knoppade in 2–1 vilket också blev slutresultatet.

Därmed tog laget tre viktiga poäng i bottenstriden och har nu gett sig själva lite andrum inför avslutningen på serien.