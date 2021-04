Taktiken bakom beslutet - därför säger kommunen upp den anropsstyrda trafiken i Skara

Förslaget till beslut, som låg på kommunstyrelsens bord redan i mars, var att säga upp det tidigare tillköpet av samtliga anropsstyrda linjer i Skaras stadstrafik, det vill säga linje 3, 4 och 5. Det eftersom resandet minskat drastiskt sedan den nya linje 2 i stadstrafiken infördes.

Under förra året gjordes endast 45 resor med de anropsstyrda linjerna. Det kan jämföras med cirka 350 resor under 2019 och cirka 1 250 resor under 2018.

Men det kommunala pensionärsrådet (KPR) slog bakut och ville göra sin röst hör innan beslutet togs. Därför sköts det upp.

I svaret som skickats till kommunstyrelsen skriver KPR att de har förståelse för att resandet misnkat och att en del kan kopplas till den pågående pandemin men de hoppades ändå på ann de anropsstyrda linjerna kunde få vara kvar: "Då vi ser en tid när vi åter kan röra oss friare kan behovet öka och därför bör beslutet vänta tills vi har ett normalt läge i samhället." skriver de i sitt svar.

Men beslutet togs ändå av kommunstyrelsen i onsdags. De anropsstyrda linjerna ska sägas upp. Men det handlar inte om att spara pengar, syftet är ett helt annat säger kommunalrådet Ylva Pettersson (M). Allt handlar om att försöka rädda kvar stadstrafiken, något som hon länge kämpat för.

En stadstrafik med så får resenärer är inte ekonomiskt försvarbart i längden har Västtrafik sagt vid upprepade tillfällen, senast i mars i år:

– Jag kan bara föreställa mig att det kostar väldigt mycket per resande. I längden är det inte heller miljömässigt försvarbart med två resenärer per tur, sa Lisa Walldal som är affärsutvecklare på Västtrafik då.

Om stadstrafiken har någon framtid i Skara efter sommaren 2024 är mycket ovisst. Det är där taktiken kommer in.

Det handlar inte om att spara pengar utan att se till att vi har så starka argument som möjligt för att värna om stadstrafiken.

– Tidigare kunde den anropsstyrda trafiken föras fram som ett argument för att dra in stadstrafiken. Det argumentet vill vi inte ska finnas. Beslutet togs därför för att värna om stadstrafiken, säger Ylva Pettersson.

Men om stadstrafiken ändå skulle läggas ned, vad händer då?

– Skulle det här inte hjälpa utan att man ändå säger att man tar bort stadstrafiken då är det en ny situation där vi omedelbart kommer att verka för goda allternativ. Att man tar bort något betyder inte att man inte kan återskapa det.