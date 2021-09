Fram till i början av den här säsongen hade Västergötlands Fotbollförbund en egen hemsida (många kommer ihåg den, vastgotafotboll.org), men i slutet av mars fick man en ny, då Svenska Fotbollförbundet såg till att samla alla distriktsförbunds hemsidor på en och samma plats, under sin egen (svenskfotboll.se).

– Vi var det femte distriktet i ordningen som blev inplockat under svenskfotboll.se och sedan har det fyllt på undan för undan, säger Johan Gustavsson, kanslichef på VFF.

Ganska tidigt upptäcktes det att det periodvis var ganska svårt att komma in och söka information på den plats som är mest populär på hemsidan, det vill säga "tävling", där spelprogram, resultat, matchfakta, tabeller, skytteligor med mera återfinns.

– Vi trodde till en början att det kanske berodde på att så många distrikt nu hade kommit med att inte kapaciteten räckte till, men enligt besked vi har fått så är det inte det som är problemet. Problemet ligger inte direkt hos Svenska Fotbollförbundet, utan hos en tredjepartsleverantör, säger Johan Gustavsson.

Mest kritiskt tycks det vara vid tidpunkter då det spelas många matcher, det vill säga i första hand lördagar och söndagar nu under sensommaren och hösten. Ibland kan det vara stört omöjligt att komma någonstans under just rubriken tävling.

– Tyvärr måste jag medge att det är så, jag får ett ganska stort antal mejl och sms om detta problem varje helg, säger Gustavsson.

Naturligtvis har det under en längre tid arbetats med att få bukt med problemet, som alltså inte är unikt för Västergötland, utan finns över hela landet, men hittills har det inte gått att lösa.

– Svenska Fotbollförbundet har jobbat i stort sett dygnet runt med detta i tre veckors tid på slutet. I fredags eftermiddag fick jag besked från förbundets IT-ansvarig om att en hel rad åtgärder hade gjorts den senaste veckan och att man hoppades på bättring den nu gångna helgen. Det är möjligt att det blev lite bättre, men helt bra är det fortfarande inte, säger Johan Gustavsson.

Nej, under måndagsförmiddagen var det på nytt omöjligt att komma in under rubriken tävling.

– Som sagt, det här känns inte alls bra och det är inte acceptabelt att det är så, men vi får alla ha tålamod ett litet tag till, säger Johan Gustavsson.