Starka kvinnor från förr tar plats digitalt på internationella kvinnodagen i Skara

Skara kommun har gått samman med en rad aktörer och erbjuder nu både digitala utställningar och föreläsningar om starka kvinnor från förr.

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor fick rösta för första gången i riksdagen.

– För en väl fungerande demokrati är det viktigt att värna om de mänskliga fri- och rättigheterna. En tillbakablick på kvinnor som har gjort avtryck på samhällsutvecklingen och som stred för rösträtten kan påminna oss om att det är vi alla tillsammans som utvecklar demokratin, säger Nadja Wahlborg, utvecklingsledare med fokus på demokratiutveckling på Skara kommun i ett pressmeddelande.

Under kvinnodagen kommer en digital utställning kring ”Kvinnoliv i Västergötland under 1000 år” finnas på Västergötlands museums webbplats. Besökare kommer kunna fördjupa sig i olika kvinnors arbete under det senaste milleniet, där lokalt kända kvinnor som Sigrid Storråda, Kata och Eva Åsbrink kommer finnas med. Vidare kommer professor Maria Sjöberg, en av grundarna av Svenskt kvinnobiografiskt lexikon hålla en föreläsning i ämnet.

– Vi vill givetvis belysa kvinnors verksamhet, men också visa på hur många digitala resurser det finns för den som vill fördjupa sig, säger Brita Planck, projektutvecklare på Västergötlands museum.

Den digitala utställningen på Västergötlands museum är ett samarbete mellan ABF, Studiefrämjandet, NBV, Sensus, Studieförbundet vuxenskolan och Medborgarskolan samt Skara kommun

Kulturenheten på Skara kommun i samarbete med Medborgarskolan erbjuder en annan digital föreläsning; ”Tre kvinnors kamp” där Nils Hjort berättar om svenska Sophie Sager (1825-1901), tjeckiska Milada Horákova (1901-1950) och amerikanska Corita Kent (1918-1986) och deras kamp och livssituation. En föreläsning med föranmälan via kommunens evenemangskalender senast den 5 mars.