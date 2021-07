Sommarlands vd förklarar "strulet" - är nöjd med säsongsstarten: ”Nästan exakt så som vi har tänkt oss”

Den 5 juni slog Skara Sommarland äntligen upp portarna igen. Enligt vd Janne Nilsson har det mesta gått enligt planerna.

– Det har varit nästan exakt så som vi har tänkt oss.

Under juni månad hade man 41 000 besökare - precis vad man hade budgeterat för enligt vd:n.

– Det är kul. Det som är positivt är att alla handlar för mer pengar än vad vi hade trott. Det visar att det finns ett uppdämt behov av att spela, äta och köpa glass.

Även campingen har haft gott om gäster, där noterar Janne Nilsson att man ligger 10 procent plus i beläggning jämfört med budget.

– Vi har haft en väldigt bra juni månad.

Han tycker att det har gått över förväntan även när det gäller coronasäkringen parken.

– Vi tycker väl också att våra gäster skött sig bra vad gäller corona. Vi har gjort det vi kan och har områdesvärdar som hjälper till. Samtidigt har alla ett eget ansvar när det gäller att hålla avstånd , vilket de allra flesta sköter det här jättebra.

Som flest har man haft 3900 personer gäster i parken samma dag.

– Det var en rekorddag, det var en varm och soligt dag så alla varvar i badet mer eller mindre.

I helgen siktar Janne Nilsson på att det kan komma uppemot 5000 besökare. Men han poängterar att högsäsong inte innebär att man släpper in så många fler gäster per dag än under lågsäsongen.

– Vi öppnar inte upp så det blir öppna portar för alla utan vi försöker jobba så att vi klarar av distanseringen och tryggheten i parken. Det kommer att vara hur chill som helst och kötiderna kommer bara att bli kortare.

I måndags startade högsäsongen så nu är alla 500 säsongsanställda ungdomar igång och arbetar.

– Nu har vi fler restauranger öppna, vi har testkört i veckan så nu är vi redo.

Är det något som inte gått helt enligt planerna?

– Vi hade så hemskt mycket folk på midsommar. Alla stugor på campingen var uthyrda, det har inte hänt på väldigt många år. Vi hade 1800 personer på campingen, det var något vi inte hade planerat för, men vi löste det bra, konstaterar vd:n.

Från och med den här säsongen är Skara Sommarland, liksom de andra parken som ägs och drivs av Parks and Resorts, helt kontantfri, något man fått en del klagomål kring på parkens Facebook-sida.

– Det vet vi om. Det är många andra parker också som också har valt att bli kontantfria, säger han och nämner Liseberg som exempel.

Han säger att det är en direkt konsekvens av pandemin.

– Det är inte vi som bestämt att det ska bli en pandemi där man ska minimera risken för smitta, pengar är en sådan sak. Så får man tycka vad man vill, men det är en konsekvens.

Inledningsvis hade man lite problem med att några av attraktionerna krånglade.

Snurrar de bättre nu?

– De snurrar bättre, men det är maskiner som stått still i två år men det är en prövning med maskiner det är det. Det går bättre.

Vi har fått till oss att det varit problem med långa väntetider när man har beställt mat?

– Det var första helgen med maten, vi har gått över till kontantfritt och man ska beställa i vår app och då var det så att en kombination med en massa nya människor som ska lära sig att laga mat och få till hela den processen.

Dessutom kraschade systemet för beställningar i appen.

– Det var två dagar som vår mat- och onlinesystem kraschade. Gästen kunde beställa mat genom appen, men vi såg inga ordrar. När man startade om servern så kom alla beställningar samtidigt.

Det var inte bara Skara Sommarland som drabbades av kraschen.

– Systemet klarade inte av den belastningen, det var samma fel i hela koncernen samtidigt. Det ska bara fungera, men det här låg utom vår kontroll.

Nu ska det hela rulla på bra enligt Janne Nilsson.

– Vi har jobbat med de flödena och vi har nu en snitttid på onlineordrar som är mellan fem till tio minuter på hamburgare. Det följer vi så att vi jobbar med rätt saker. Det går snabbare idag än om man hade haft kassor.