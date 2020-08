Solklar GoIF-seger i derbyt mellan Ardala och Vara

För mindre än en vecka spelade Ardala genrep mot Skultorp. Då blev det en 3–5-förlust i baken och matchen kanske ställde fler frågor än svar.

– Det var både bu och bä på den, kan vi minst sagt säga, säger Ardalas spelande tränare Viktor Berntsson.

Men i onsdagens match mot Vara, som alltså var seriepremiären för Ardalas del, fanns det inga frågetecken alls. Hemmalaget vann med solklara 4–0 efter att ha pillat in två mål sent i första halvlek och därefter ytterligare två en bit in i den andra.

– Vi är så klart supernöjda med en klar seger i premiären. En sådan här coronasäsong har man ingen aning om vart man står när man går in i serien, säger Berntsson.

Berntsson såg för övrigt till att hans namn hamnade i målprotokollet denna premiärmatch.

– Ja, jag inledde med fin en assist på det första målet, och sedan fick jag knåpa in det andra själv. Det var skönt.

Betyg till dig själv?

– Nä, det är godkänt. Jag ger aldrig mer än så till mig själv, ler Viktor Berntsson.

Ardala har gått som en raket i seriesystemet de senaste åren och tagit kliv upp tre raka säsonger, från sexan till trean. Ifjol tog det dock stopp och man blev nedflyttade till division 4 igen.

Vart kan man räkna med att ha er i år?

– Det är svårt att säga med tio matcher kvar att spela, men vi har ett jättestarkt lag när vi har alla nyckelspelare tillgängliga. De är tyvärr lite skadebenägna, men håller de bara säsongen ut så kan vi absolut vara med där uppe i toppen och kämpa, säger Viktor Berntsson.

Vara SK, som vände och premiärvann mot Åsarp/Trädet innan sommaruppehållet, fick en tyngre onsdagskväll. Det ville helt enkelt inte riktigt gå de gulkläddas väl.

– Efter en bra start så vek vi ned oss. Det var alldeles för få som kom upp i den nivån som de kan. Det ska vi tar lärdom av, vi kanske måste inse att vi inte är så bra som vi trodde på förhand. Det är bara att jobba vidare, säger Varatränaren Oskar Wetterling.

Blev det psykologiskt med två sena mål i första, tror du?

– Jo, så är det väl. Men vi låg under med 2–0 mot Åsarp/Trädet, som är ett av de tippade topplagen, och det kunde vi vända. Det gäller att resa sig. Vi var inte i närheten av att skapa samma tryck som Ardala. De kommer från trean och vi från femman och det märktes idag, säger Varatränaren.

I början av nästa vecka åker Vara till Råda för bortamatch och Ardala tar emot Åsarp/Trädet i ännu en hemmamatch.

Matchfakta:

Ardala GoIF – Vara SK 4–0 (2–0)

Mål, Ardala: 1–0 Viktor Forsberg (39), 2–0 Viktor Berntsson (43), 3–0 Viktor Forsberg (60), 4–0 Elias Lidberg (64).

Varningar, Ardala: Martin Nordqvist, Edvin Berntsson, Elias Lidberg, Johan Ståhl.

Varningar, Vara: Erik Lundmark.

Domare: Martin Jonsson, Lidköping.