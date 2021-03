Snuvade på uppflyttning på grund av corona – nu siktar han på tredje gången gillt: ”Där ligger utmaningen”

Nicklas Svedberg har gjort fyra säsonger som A-lagstränare i HC Lidköping. De två första slutade med kvalserien där man inte riktigt räckte till.

Det gjorde man däremot i fjol. HCL vann både grundserien, alltrean och låg sedan etta halvvägs in på kvalserien. Då slog coronaviruset till och förbundet bestämde sig för att avsluta allt spel.

Den här säsongen hann de spela tre veckor i höstas innan historien upprepade sig i början av året. HCL hade fram till dess vunnit sex raka matcher och hade målskillnaden 51–17.

När vi ber Nicklas Svedberg beskriva hur det har känts kan han inte hålla igen:

– För jävligt!

– Senast nu hade man det ju på känn. Speciellt då förbundet inte vill ändra eller göra något annorlunda, typ en kortare serie och säsong som de har gjort i fotbollen till exempel. Första året är det ju helt jävla fel bara. Där fanns ett resultat.

Senast föreningen låg i division 2 var för tio år sedan. Nu är siktet inställt på att ta sig tillbaka dit och Nicklas Svedberg vill gärna vara med på den resan.

– Det krävs mycket när alla jagar dig. Svårt att vara bäst under en längre tid. Där ligger utmaningen. Vi har bra chanser, det är många som stannar så kärnan är densamma.

Nyligen förlängde Oskar Back, som efternamnet till trots är forward, en mycket skicklig sådan för att vara på den här nivån.

Hur är det att motivera grabbarna när det blivit inställda säsonger och bara en handfull tävlingsmatcher på ett år?

– Det är nog ett problem som de flesta lag har just nu och det är tufft. Som tur är har vi ett lag där de flesta sköter sig ganska bra själva faktiskt. Just nu vet jag inte riktigt när vi ska börja träna inför nästa säsong. Det är svårt att dra igång då man inte vet när man får gå på is. Det är så klart jätteviktigt med barmarksträning, men har man inget att träna för är det inte så enkelt. Det är trots allt på isen som träningen ger mest resultat.

Han saknar gemenskapen med laget. En av spelarna Nicklas basar över är sin lillebror Victor, som är född 1995.

Hur är det att kampera ihop ni två?

– I början var det svårt och man tänkte på det ofta. Men de senaste åren tänker jag faktiskt knappt på det. De andra lär väl tycka att man är för snäll mot honom medan han tycker tvärtom. Det är ganska roligt att träna sin bror när man tänker på det, men jag tror inte man kan vinna i en sådan situation utan man får bara låta folk tycka vad de vill helt enkelt.

Nicklas har själv tidigare spelat, i Skara IK och HC Lidköping. Han tränade sedan SIK i tre säsonger, 2013-16. Där blir det 31-årige Viktor von Haugwitz som tar över efter Mathias Ekberg.

– Det ska bli intressant och se vad han kan hitta på. Skara har ju hamnat lite efter det senaste så vore roligt om de får ett litet uppsving av det här.

Är det någon Skaraspelare som är aktuell för er inför nästa säsong?

– Nja, kanske det, säger Svedberg med ett snett leende utan att vilja nämna några namn.

Skara IK var under många år ”storebror” gentemot HC Lidköping. Nu är det tvärtom.

– Hehe. Jag vet när jag hade mitt första år i HCL så pratades det om att Skara vunnit typ tio år på raken. Sista matchen det året så mötte vi Skara i kvalet. Den betydde inget, då sa jag till killarna att ”vi bryter den skiten nu, så vinner vi derbyna de nästkommande tio åren” och det har ju gått ganska bra i alla fall.

Ja, det har det sannerligen. Nu är det covid-19 som behöver besegras. När pucken därefter väl släpps igen så talar mycket för att det kommer att bära hela vägen till avancemang för Nicklas Svedberg och hans HC Lidköping.

I sådana fall ett efterlängtat och välförtjänt sådant, skulle nog många tycka.

FAKTA: Nicklas Svedberg

Ålder: Fyller 35 år den 2 september.

Bor: Skara.

Yrke: Nattskift på IAC.

Moderklubb: Skara IK.

Aktuell: Klar för sin femte säsong som huvudtränare för HC Lidköping i hockeytrean.

FAKTA: Hockeytrean södra B – de två senaste säsongerna

2020/21:

1. HC Lidköping, 18 poäng

2. Tibro IK, 15

3. Falköping, 12

4. Sörhaga/Alingsås, 9

5. Skara IK, 6

6. Tidaholm, 0

Säsongen avbröts efter sex-sju omgångar.

2019/20:

1. HC Lidköping, 41 poäng

2. Skara IK, 27

3. Tidaholm, 25

4. Falköping, 25

5. Sörhaga/Alingsås, 12

6. Tibro IK, 5

LÄS OCKSÅ: Tränaren lämnar Skara IK – ger passning till klubbledningen: ”Säger alltid vad jag tycker”