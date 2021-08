Smakstart på försäsongen för IFK Skövde: "Jag är supernöjd"

Förra året gick IFK Skövde obesegrade i genom försäsongen. Det lade grunden till den starka säsong laget sedan gjorde i fjol. Då det som bekant blev ett silver.

IFK har fått en liknade start på årets försäsong. Laget har varit igång med den kollektiva träningen i drygt två veckor, och under helgen spelade laget sina två första matcher, och det blev som sagt två segrar.

Under fredagen avfärdades Hammarby med klara 30-23, och under lördagen besegrades norska OF Arendal med 31-30. Siffrorna till trots, även mot norrmännen hade IFK Skövde ett tydligt spelmässigt övertag.

– Det är väldigt starkt att göra 31 mål, så offensivt är jag supernöjd. Sen är det inte så konstigt att timing och samarbetet i försvarsspelet inte stämmer till hundra procent riktigt än, säger IFK Skövdes tränare Henrik Signell efter segern mot OF Arendal.

Noterbart var att IFK Skövde denna helgen fick klara sig utan skadade Jack Thurin, Victor Ljungquist och Daniel Björk.

– Vi har fått ett kvitto på att vi återigen har en trupp där alla som kommer är in och bidrar, då har vi ändå ett rätt hyfsat sparkapital i de gubbarna som inte är med här idag, säger Henrik Signell.

Trion är inte så långt bort från spel enligt tränaren.

– Jag har ingen tidsplan för någon av dem mer än att det börjar närma sig. Som det ser ut nu ska det inte vara allt för långvariga skador.

En av många IFK-spelare som gjorde en bra match mot norrmännen var nyförvärvet på vänstersex, Viktor Hallén.

– Känslan är att vi fortfarande har mycket att jobba på, men att det finns en hel del grejer som ser potentiellt bra ut. Vi gör 31 mål och kommer till mycket bra lägen, säger han.

Han trivs i sin nya klubb och i sin nya stad.

– Första tiden har varit väldigt bra. Vi har tränat riktigt hårt så jag har kanske inte hunnit se så mycket, men jag trivs jättebra i laget.

Det är en något annorlunda försäsong i år i och med Svenska Cupens intåg. För Skövdes del väntar Västerås Irsta på bortaplan i den första matchen i cupen. Den matchen spelas redan den 18 augusti.

– Det blir ju lite annorlunda. Det blir en komprimerad försäsong, med inte riktigt lika mycket tid till repetition som det brukar vara. Men jag ska inte gnälla. Jag gillar att spela matcher, säger Victor Hallén.

Henrik Signell ser också han fram emot att tävlingssäsongen ska dra igång.

– Det ska bli jättekul. Vi visar i och med de här två insatserna att vi nu ligger på en bra nivå, nu ska vi träna i en och en halv vecka och förbereda oss för cupen, säger tränaren.