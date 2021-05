Slutbeskedet: Way Out West ställer in

Han fortsätter:

– Men på ett mer komprimerat plan känns det jättetråkigt att inte kunna genomföra festivalen.

I slutet av mars kom beskedet att giganter som Lollapalooza i Stockholm och Sweden Rock i Sölvesborg ställer in 2021. Då meddelade Luger att de var "smärtsamt medvetna" om att Way Out West 2021 kanske inte skulle kunna arrangeras på sättet de ville. Först nu kommer det slutgiltiga beskedet.

– Vi ligger ganska sent på sommaren, det var svårare för evenemang som ligger i början att hålla ut. Men nu är det så mycket "gamble", hela evenemanget bygger på internationellt deltagande från massor av artister, leverantörer, säger Ola Broquist.

Under pandemin har det larmats om en tuff ekonomiskt situation på Live Nation och dotterbolaget Luger. Tidigare rapporterade Dagens Nyheter om att företagen har tvingats säga upp personal och situationen beskrevs som "exceptionellt svår".

– Alla i musikbranschen har en jättetuff situation, inklusive vi. I detalj hur det påverkar är svårt att säga, men det här är ett viktigt evenemang för vår verksamhet. 2021 är ett väldigt tufft år, säger Ola Broquist.

Ändå menar han att nästa års Way Out West inte är hotat av ekonomiska skäl.

– Nej, det är det inte. Även om det är en väldigt tuff tid står vi starkt, jag ser ingen risk så, säger han.

Han öppnar däremot för att, om situationen tillåter, arrangera någon mindre musikhändelse i sommar i stället.

– Det är inte omöjligt att vi gör någonting litet, om det går, jag vet faktiskt inte. Det kan bli någonting väldigt litet, några 100 personer eller vad som helst, säger han.

Way Out West skulle ha ägt rum i Slottsskogen i Göteborg mellan den 12 augusti och den 14 augusti. Köpta biljetter gäller för 2022, men kan även återbetalas.

Sofia Sundström/TT

Fakta: Way Out West

Way Out West grundades 2007 och arrangeras av Luger i Slottsskogen i Göteborg.

Festivalen kombinerar uppträdanden på större scener i festivalområdet med konserter på scener i centrala Göteborg.

Way Out West har nu ställt in två år i rad, till följd av coronapandemin.

2019 besöktes festivalen av omkring 30 000 besökare per dag. (TT)