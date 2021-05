Skaraprodukten byter SHL-klubb – skriver långt kontrakt med Linköping: ”Fick en bra känsla”

Under den gångna säsongen vände Christoffer Ehn hem från NHL och skrev på för Frölunda i mitten av november, på ett kontrakt som sträckte sig över resten av säsongen. Skara IK-produkten stod den gångna säsongen för nio poäng under 34 grundseriematcher med Frölunda, och gjorde ett mål under slutspelet.

I början av förra veckan kom uppgifter från Expressen som placerade Ehn hos en ny SHL-klubb, nämligen Linköping. En vecka senare är 25-åringen klar för klubben.

– Jag var lite i tankarna kring vad jag ville göra med karriären och vart jag ville ta vägen. Där kom Linköping med ”Pajen” och coacherna in i bilden och jag fick en bra känsla från start. Jag känner mig väldigt motiverad att starta det här kapitlet, säger Christoffer Ehn till klubbens hemsida.

Christoffer Ehn har spenderat de senaste två säsongerna i Detroit Red Wings organisation, men var dessförinnan i just Frölunda. Linköping blir därmed Ehns andra SHL-klubb.

– Det ska bli spännande framförallt, att få se hur det funkar och lära känna laget och staden. Under hela min karriär i stort har jag varit i Göteborg och Frölunda, så det blir spännande med en liten nystart. Förhoppningsvis så kan man växa i det som både spelare och människa.

Kontraktet med Linköping är skrivet över tre säsonger.