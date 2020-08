Skaraborna blir färre enligt statistiken - det ligger bakom

Rent krasst handlar minskningen om att fler personer dör än det föds. Men också att antalet inflyttade personer är färre än de som flyttar ifrån kommunen.

Även under det första halvåret 2019 sågs en minskning med totalt 56 invånare, framförallt handlade det om att folk flyttade ifrån kommunen. Men det tappet togs igen under det andra halvåret då det motsatta hände. Fler flyttade till Skara kommun, än från den. Totalt landade Skara i befolkningsstatistiken på + 8 under hela 2019. Det vill säga, man ökade sin befolkning med åtta personer.

Sett utifrån det så har befolkningen i Skara inte minskat med mer än fyra, personer om man jämför med samma tidpunkt för ett år sedan. Då var det 18 773 personer som bodde i kommunen.

Ur det perspektivet ligger Skara således ganska still i befolkningsstatistiken. Bättre ser det ut för grannkommunerna.

Under det första halvåret 2020 ökade Lidköping med 234 personer, Skövde med 164, Vara med 30, Götene med 34 och Falköping med 56.

Även om Skara på ett års sikt ligger relativt stabilt så visar SCB:s befolkningsprognos att Skaras befolkning kommer att minska. År 2030 beräknar man att det kommer bo 18 300 personer i kommunen. Vilket skulle innebär en återgång till hur många som bodde här 2010.