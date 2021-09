Skara MK i topp inför avslutningen

Man började på Lökenebanan hos Kils MCK med den tredje deltävlingen i division 3 västra. Förutsättningarna var bästa tänkbara både vad gäller bana och väder.

Skara MK kom till start utan Alvin Ceder och Jesper Alexandersson, två förare som brukar köra in många poäng. I deras frånvaro fick Markus Almgren hoppa in direkt i representationslaget. Han var bara två platser från att kvala in till A-final, vilket övriga sex Skaraförare lyckades med.

I första A-finalen låg Skaraåkarna bra med. Jonatan Peinert slutade bäst med en fjärdeplats, Pontus Gustavsson sexa, Richard Engman tolva, Andreas Fränberg 20:e och Michael Carlsson på en 21:a plats.

I B-finalen fick Markus till en bra start och gick ut som fyra och rullade till slut in på en fin elfteplats och 21 viktiga poäng.

Till sista finalheatet fick Andreas lämna plats till Markus som körde in som 28:e. Peinert rivstartade, drog dock i backen hårt men klarade trots det att ta sig i mål som tia.

Pontus körde med en härlig åkning in som sjua, Richard 14:e och Joakim Ellvig 18:e.

Efter att dagen summerats stod det klart att Skara MK blev trea och därmed behöll sin ledning i tabellen.

Därefter var det bara att packa ihop och åkare vidare mot Säffle och deras Kocklandabana.

Söndagsmorgonen var kylslagen och banan blöt och smal.

Till denna deltävling hade även Martin Åhman och Joakim Andersson anlänt. Efter träningar och lagledarmöten började kvalen.

Skara fick med sig fem till A-final och tre till B-final. Den alltid lika startsnabbe Peinert stack iväg i täten. En jagandes Pontus åkte riktigt snabbt denna dag och blev här sjua. Richard gjorde stabila insatser hela helgen, likaså Michael Carlsson.

I B-finalen var Martin på riktigt åkhumör och körde in på en fjärdeplats.

Till sista heatet var det många sega kroppar. Men Pontus var urstark och slutade trea. Jonatan, som hela helgen legat i toppen, gjorde även han en en bra insats som fyra.

Skara blev tvåa för dagen och inkasserade sex nya lagpoäng.

I totalsammandraget leder Skara alltjämt, en poäng före Bengtsfors och fyra före Kil.

Det blir en spännande avslutning. På lördag avgörs den femte och sista deltävlingen hos Hisingens MK.