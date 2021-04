Skara IK-produkten visade vägen när Frölunda gick vidare i slutspelet: "Jäkla skönt"

Christoffer Ehns mål kom knappt åtta minuter in i andra perioden och betydde 1–0. Det var ett skott från distans som gick hela vägen in i mål bakom bortamålvakten Mantas Armalis.

– (Johan) Sundström gör ett jäkla bra jobb när han driver på kassen. Jag försöker egentligen slänga in den någonstans i midjehöjd med en förhoppning om att han ska få en touch på den. Men jäkla skönt att se den gå in, sa Christoffer Ehn till C More.

Det krävdes videobedömning från domarna för att se huruvida Sundström var på pucken med en hög klubba – men till slut godkändes det.

Expertkommentator Niklas Wikegård berömde Christoffer Ehn i andra periodpausen.

– Han vilar aldrig. Han kör hela tiden. En kille som kommer till spel varje kväll.

Christoffer Ehn är från Lidköping, men började spela hockey i Skara IK. Han kom till Frölunda första gången 2012 för spel i J18-laget.

2018-20 representerade han Detroit Red Wings i NHL.

Inför den här säsongen återvände Ehn till Göteborgsklubben – där ytterligare två skaraborgare återfinns, Max Friberg (Skövde) och Viktor Ekbom (Falköping).

Frölunda vann till slut med 4–0, de två sista målen i tom bur, och är klart för kvartsfinal – mot Rögle. Första matchen spelas i Ängelholm på lördag.

FAKTA: De möts i kvartsfinal

Växjö-Färjestad

Frölunda-Rögle

Leksand-Örebro

Skellefteå-Luleå