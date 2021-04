Skara HF föll tungt i SM-semin – måste nu vinna nästa match: "De straffar oss"

Efter nästan tre veckors (!) uppehåll på grund av VM-kval och corona kunde semifinalserien nu äntligen återupptas.

Alla fyra tidigare möten mellan lagen den här säsongen har varit oerhört jämna ända in på målsnöret. Minns att Mikaela Johansson senast dit segermålet i absolut sista sekunden av förlängningen.

De flesta förväntade sig en ny tuff och tajt match.

Det tog bara en minut innan Skaras försvarsklippa Sofia Berndtsson blev utvisad efter en knuff på Wilma Matthijs Holmberg.

De första tre målen i matchen kom från respektive lags vänsterkant. Duktiga Malin Berndal hittade rätt vid två tillfällen för hemmalaget och gästernas Linnea Sundholm en gång.

Skara fick annars inledningsvis inte spelet att stämma framåt – och hade bara mäktat med ett mål på drygt sju minuter. Efter tio minuter svarade Laerke Sörensen för en viktig räddning på straff från Alexandra Bjärrenholt.

Efter 14 minuter, vid underläge 4–8, tog Magnus Frisk timeout och pratade om att hitta tillbaka till grunderna i spelet.

Men så blev det inte utan Skuru kunde gå ifrån till 12–6. I det läget bytte Skara in Johanna Kjellman mellan stolparna. Sörensen kom dock tillbaka nästan omgående då det blev straff, som hon också den här räddade, nu från Danielle de Jong.

Annars var det egentligen bara Linnea Sundholm som kom upp i nivå för Skara i första halvlek – hon gjorde fyra av lagets åtta första mål.

I paus stod det 16–10.

– Vi är lite för stressade framåt och lite glesa bakåt. De får göra lite enkla mål, vi står inte som vi ska helt enkelt, sa Linnea Sundholm i halvtidsintervjun med C More.

Firma Sörensen/Kjellman bokfördes endast för en räddning vardera i själva spelet under första 30 minuterna. Att jämföra med Rebecca Nilsson i andra målet som tog åtta av 18 avslut.

Starten på andra halvlek var betydelsefull – och där fick Skara bästa tänkbara med fyra raka mål och plötsligt stod det 13–16.

Med chans att krympa underläget ännu mer, men Melanie Felber lyckades inte förvalta straffen i det läget.

Skuru hade svårt när Skara gick ut och spelade 5-1 i försvaret och det tog sex minuter innan de grönklädda nätade i andra. Mycket på grund av att Laerke Sörensen började rada upp parader.

15 minuter in på andra halvlek var Skara bara ett mål bakom, 18–19.

Men kom aldrig närmare än så. Orken tog slut.

I stället rann siffrorna iväg rejält till 29–19. Slutresultatet blev 29–22.

– Vi har alldeles för mycket individuella tekniska fel. Går på skott i helt fel lägen som de straffar oss på. Vi släpper in 29 bollar och gör vi det kommer vi inte vinna mot Skuru, säger Mikaela Johansson till C More.

Skuru tog hem serien efter att tagit 40 av 44 poäng. Skara slutade på fjärde plats i tabellen och vann sedan kvartsfinalen mot Kristianstad med 3–0.

Semifinal fyra spelas på måndag i Skara idrottshall. Då måste Skara vinna för att inte säsongen ska vara över för deras del.

– Vi kan ta med oss många grejer som vi kan göra bättre. Så det är väl bara sätta sig på bussen, kolla på matchen och börja analysen redan nu, säger Mikaela Johansson avslutningsvis.

I den andra semin möts Sävehof och H65 Höör.

Matchfakta

SM-semifinal 3:5

Skuru IK-Skara HF

29–22 (16–10)

Mål, Skuru: Malin Berndal 8, Danielle de Jong 6, Alexandra Bjärrenholt 4, Ellen Voutilainen 3, Wilma Schelin 3, Kaja Stojilkovic 2, Sofia Karlsson 2, Vilma Matthijs Holmberg.

Mål, Skara: Linnea Sundholm 5, Mikaela Johansson 4, Rikke Thorngaard 3, Melanie Felber 3, Maja Eriksson 3, Ida Holm 2, Elizabeth Collado 2.

Utvisningar, Skuru: 3x2 min. Skara: 2x2 min.

Domare: Michael Johansson, Markus Winberg.

Skuru leder med 2–1 i matcher.