Skara har högst incidens i Regionen – få är vaccinerade mot covid: ”Det är vi mot viruset”

Efter vaccinvårens nedgång i covid-fall har antalet nya smittoupptäckter återigen ökat under i Västra Götalandsregionen, något som också ligger i linje med de tre scenarion Folkhälsomyndigheten gick ut med tidigare i augusti.

Under onsdagens pressträff med Västra Götalandsregionen konstaterade ansvariga att man sett en ökning av nya fall i Regionen för sjunde veckan på raken. Under vecka 34 inrapporterades 1 362 fall, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med föregående vecka.

– Det är visserligen betydligt färre än vad vi hade under vintern och våren, men det är fortfarande klart fler än vad vi hade motsvarande period förra året, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare.

Enligt Thomas Wahlberg har åldersgruppen 10-19 år den största ökningen och incidensen i Västra Götalandsregionen – och högst 14 dagarsincidens ser man i Skara kommun.

I smittspårningen har man där konstaterat flera kopplingar till olika fester.

– Under våren blev de allra flesta smittade i hemmet, på sin arbetsplats och i skolorna. Under sommaren har utvecklingen gått mer och mer åt att fler och fler av de som har blivit smittade har blivit det i samband med fester, olika sammankomster, vid fritidsaktiviteter och under resor, säger Thomas Wahlberg.

Han konstaterar vidare att även om man i många fall av smittspårningen har kunnat härleda smittan till Sverige, Västra Götaland och den smittades hemkommun, ser man också flera fall av personer som har smittats utomlands. De senaste två veckorna ligger Kosovo, Spanien och Turkiet i topp när det kommer till smittspårning.

Något som också konstateras är att antalet patienter än en gång ökar, men att de som nu behöver sjukhusvård till stor del är ovaccinerade. Av de som idag vårdas på intensivvårdsavdelningen i Regionen är 92 procent ovaccinaerade – ett tecken på att vaccinet skyddar mot svår sjukdom, säger ansvariga.

Men ser man till vaccinationen av de födda 2003-2005, som också tillhör den åldersgrupp där allt fler covid-fall nu upptäckts, ligger Regionen rent procentuellt sist i Sverige när det kommer till att distribuera dos 1.

I Region Skåne, som inledde vaccinationen veckan före Västra Götalandsregionen, har nu 46,6 procent av ungdomarna nu fått en dos vaccin – och Region Stockholm passerar snart 50 procentstrecket, med totalt 49 procent av ungdomarna som har fått sin första dos.

Men i Västra Götalandsregionen är den siffran blott 38,7 procent – vilket också innebär att Regionen är den enda av Sveriges regioner som ligger under 40 procent. Flest vaccinerade har man bland de födda 2003 (50 procent), medan de födda 2005 ligger sämst till (25 procent).

Enligt Kristine Rygge, vaccinsamordnare, är de låga siffrorna i Regionen ett resultat av vaccinbrist.

– Orsaken till det är att vi var sent ute med att börja med gymnasieungdomarna. Utifrån hur vårt upplägg såg ut med dos 1 och dos 2, så hade vi inte tillräckligt med vaccin för att kunna börja tidigare än det datumet då vi började. Det var också tanken att man skulle ha en nationell start med gymnasieungdomarna i god tid innan skolan. Vi kunde tyvärr inte göra det innan sommarlovet, men i så god tid som möjligt innan skolstart skulle det vara, säger Kristine Rygge.

Gällande fullvaccinerade ungdomar ligger Regionen något bättre till, men är fortfarande bland de regioner som ligger sämst till procentuellt i Sverige, med 2,6 procent vaccinerade.

– Det är självklart viktigt att vi kommer upp i så hög täckningsgrad som möjligt, och då är det bra att vaccinatörerna samarbetar med gymnasieskolorna, säger Kristine Rygge om vaccinationsplanen för ungdomarna.

Det är visserligen ovanligt att ungdomar och unga vuxna behöver sjukhusvård i samband med smitta, menar Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör – men åldergruppen är en bidragande faktor i smittspridningen till de som kan behöva sjukhusinläggning, eller till och med intensivvård.

– De driver smittspridningen, och det är därför vi vill nå även den gruppen med vaccination för att minska följdeffekterna för de som drabbas, men också för sjukvårdens del, säger Jan Kilhamn.

Men läget kan ljusna – Västra Götalandsregionen ligger nu betydligt mycket bättre till än tidigare när det kommer till vaccintillgång, uppger Kristine Rygge. Från att lidit av vaccinbrist under delar av våren, riktar Regionen nu fokuset mot att nå ut med mer information om var och framförallt varför de som fortfarande är ovaccinerade ska vaccinera sig.

Samtliga ansvariga från Regionens sida understryker flera gånger under pressträffen vikten av att inte vänta eller tveka inför vaccinet – det finns, som Thomas Wahlberg kommenterade under pressträffen, ingen bättre tillfälle än nu.

– Pandemin är inte över, även om vi verkligen önskar att den vore det. Många tror att den är det, men så är det inte. Den pågår för fullt, och vi ser en ökad smittspridning i Västra Götalandsregionen. Det är oerhört viktigt att alla som kan ta vaccin gör det, att man inte väntar, att man inte skjuter upp att vaccinera sig. Det blir inget bättre tillfälle än nu, så vänta inte. Det allra bästa tillfället att vaccinera sig är nu. Viruset sitter inte och väntar på att vi vaccinerar oss, därför måste vi vaccinera oss här och nu, säger Thomas Wahlberg.

– Om du inte har vaccinerat dig – gör det. Det är vi mot viruset, det är en solidarisk handling. Det är för dina vänner, dina arbetskamrater, för de du möter på gatan, tillägger Jan Kilhamn.

Fotnot: Vaccinationssiffrorna är hämtade från Folkhälsomyndighetens vaccinationsregisters senaste rapport, som uppdaterades senast den 26 augusti klockan 14.00 och gäller föregående vecka. Nya siffror presenteras den 2 september klockan 14.00.