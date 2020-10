SIK vände och vann dramatiska derbyt

Det var heta känslor från start i rivalmötet i HockeyEttan Västra. Bägge lagen kom ut piggt i matchinledningen och skapade chanser. Gästerna BoIS tog ledningen i powerplay efter nio minuters spel genom Liam Nilsson. Kort därefter fick Skövde IK chansen att spela 5 mot 3 i över en minut. SIK radade upp chanser men pucken ville inte in. Nilssons mål blev periodens enda.

SIK kom ut piggt i den andra perioden och vann en del dueller, men sedan spelade gästerna upp sig och skapade ett rejält tryck på Robin Wallin i SIK-kassen. Målvakten stod för ett par fenomenala räddningar, men med 12:32 på klockan kunde gästerna öka på genom Jesper Lindén. Bytena efter målet fortsatte BoIS-trycket, och SIK har Robin Wallin att tacka för att underläget inte blev större. Mot slutet av perioden började SIK återigen att vinna dueller och skapa chanser. Med nästan exakt två minuter kvar av perioden kom till sist den efterlängtade reduceringen när Joel Werner hittade Dennis Santesson som hittade Henrik Thegel som hittade nätet.

SIK rivstartade den tredje perioden och fick till ett ordentligt tryck, men pucken ville inte in. Trycket höll i sig hela perioden men utdelningen uteblev. Med tre minuter kvar av perioden tog Fredrik Ljunggren timeout och plockade sedan målvakten. Det visade sig bli ett genidrag. Med 57:29 på klockan kom till sist den efterlängtade och välförtjänta kvitteringen när Lukas Johansson fick dit pucken.

–Stora delar av matchen är det väldigt jämt, det går i vågor men jag tycker vi gör en otroligt bra tredje period och jag tycker verkligen vi förtjänade den där kvitteringen, säger Fredrik Ljungren.

Förlängningen blev en rysare. BoIS fick in del fina lägen men Robin Wallin spikade igen. Under SIK:s i princip första anfall i förlängningen hittade Adam Thilander fram till Erik Dahné som på något sätt fick in pucken i mål.

– Det känns naturligtvis otroligt skönt. Alla gör det riktigt bra. Vi är lite derby-tagna i början men vi reser oss och krigar, säger Fredrik Ljungren.

Matchfakta: Skövde IK - Mariestad BoIS 3-2 (0-1,1-2,1-0,1-0)

Målskyttar Skövde IK : Erik Dahné,1, Lukas Johansson,1, Henrik Thegel,1,

Skott: 36-30