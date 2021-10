SIK-jubel i premiären: "Underbart att att få spela inför publik igen"

SIK inledde dock lite trevande och hamnade i underläge efter åtta minuter. Innan den första perioden var över kvitterade hemvändaren och lagkaptenen Kristoffer Söder.

Sedan dröjde det till fem minuter in på tredje perioden till nästa mål. Och det blev matchvinnande och gjordes av Fredrik Dahné, hans första fullträff i A-laget för moderklubben. 19-åringen sköt från blålinjen och pucken gick in via ribban.

– Kul för honom att få hänga dit den. Det var ett riktigt bra skott, berömmer Joel Werner som bildar backpar med Dahné.

Han fortsätter:

– Alltid skönt att få börja med tre poäng. Sedan var det underbart att att få spela inför publik igen.

Smolk i glädjebägaren var dock att backen Adam Thilander tvingades utgå med skada efter två perioder.

SIK:s nästa match är på onsdag borta mot Kumla.

Matchfakta

Hockeyettan västra

Skövde IK-Köping HC

2–1 (1–1, 0–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (8.00) Lucas Gustafsson (Emil Norstedt, Casper Åkesson), 1–1 (17.49 Kristoffer Söder (Anton Blomberg, Adam Thilander).

Tredje perioden: 2–1 (5.19) Fredrik Dahné (Alexander Ternblad, Jesper Erlandsson).

Skott: 17–20.

Utvisningar, SIK: x2 min. Köping: 3x2 min.

Domare: Calle Eriksson-Lilja.

Publik: 1 230.

