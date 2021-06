Så var Skara Sommarlands premiärhelg: √Värmen √Lärdomarna √Ändringarna: "Fantastiskt bra"

– Jag tycker väl att alla hjälpte till att hålla avstånd. Vi hade våra regler och rutiner och de flesta tyckte att det var bra.

När det gällde grupper som besökte parken var det dock lite svårare med den sociala distanseringen.

– Det är lite svårare när man kommer i grupp, konstaterar Janne Nilsson.

Lösningen är enkel.

– Vi får helt enkelt samla de grupper som besöker parken för att informera om vad som gäller.

En ändring som man kommer att göra gäller tidsbokningen för de som har Sommarlandskort.

– Vi gör om vår bokningssida för de som har årskort så att det ska bli lättare. Många upplevde att det var för många steg och att det kändes som att man gjorde ett köp och så ska det inte vara.

Han säger också att säsongskortinnehavare, åtminstone under lågsäsongen, kan chansa och åka ut samma dag.

– Det är en chansning, men jag kan inte tänka mig att vi kommer upp i volymerna nu under lågsäsongerna utan jag tror att det finns plats här. Man kan chansa och komma hit samma dag även om man inte har bokat och komma in ändå nu under lågsäsongen. Det kan bli svårare under högsäsongen.

Även om man inte säljer fler Sommarlandskort i år går det att köpa till kort om det någon i familjen saknar.

– Då kommer man bara hit och så går man till gästservice så ordnar det sig, säger Janne Nilsson.

Även om värmen välkomnades av alla som passade på att bada så ställde den till det lite för bland annat den nya attraktionen Snake under söndagen.

– På eftermiddagen var det för varmt, det blev ett fel som vi ska ta tag i på onsdag.Vi hade lite ont om folk.

Även attraktionen Spinner stod still, även det på grund av värmen.

– Det brukar vara lite på eftermiddagarna när det är så varmt som det var i söndags. Det krävs en injuteringsperiod när det har stått stilla så här länge. Det behöver slitas in lite, konstaterar Janne Nilsson.

I tivoliland var det Fyren som hade problem med inställningen av ett par små lägesgivare, enligt Janne Nilsson.

När det gällde miniradiobilarna var det dock inte värmen som ställde till det, men väl ett annat bekant fenomen för den här tiden på året.

– Det är mycket pollen så vi fick helt enkelt inte bort det, säger Janne Nilsson.

Han tyckte dock att öppningen gick över förväntan.

– Maskinerna och badet funkade bra så vi var nöjda. Jag tror att alla som var här hade en fantastiskt helg och fick möjlighet att åka mycket.

Våra artister ska ha en stor eloge

Janne Nilsson berömmer även säsongsarbetarna under premiären.

– Våra artister ska ha en stor eloge, det var cirka 100 av dem som jobbade i helgen och för många var det första arbetsdagen.

