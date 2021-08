Så ser Skaras bostadsmarknad ut inför hösten: √Unga par vill ut på landet √Fortsatt högtryck √Mäklarna - då bör man slå till

Vad är egentligen en lyckad bostadsaffär? Frågan har ungefär lika många svar som det finns säljare och köpare, men en sak har de gemensamt - magkänslan.

Calle Lövgren, mäklare på Fastighetsbyrån i Skara, menar att en nöjd säljare är någon som sålt sin bostad för ett marknadsmässigt pris, medan en nöjd köpare kort och gott kammat hem bostaden hen förälskat sig i.

– Man ska aldrig rusa in i en bostadsaffär, utan man ska leta tills man hittar något man verkligen vill ha och ställa sig den enkla frågan; har jag råd? Är man dessutom förstagångsköpare så tycker jag att man ska vara aktiv på visningen, fråga mycket och ta hjälp av en tredje part om man känner sig osäker på vad man ska titta efter. Det viktigaste är att man känner sig trygg i sitt beslut innan man lägger ett bud, säger han.

Och just förstagångsköpare finns det gott om. Både han och Lena Broberg på Broberg mäkleri, upplever sommaren som en lågsäsong vad det gäller bostadsaffärer. Inom några veckor kommer det återigen att rassla till bland prospekten i skyltfönstren och det är många som står på kö för att hitta drömhuset i Skara med omnejd.

– Det har varit makalöst höga priser sedan pandemin kom, men det känns samtidigt som att småorter och landsbygden har gynnats av detta. Man har länge talat om en urbanisering där alla flyttar till storstäderna, men nu minskade till exempel Stockholm sin inflyttning för första gången och jag upplever att många unga söker sig tillbaka till sina rötter. Jag har haft många par som vill flytta hem till Skara de senaste månaderna, säger Lena Broberg.

– För husförsäljare har pandemin inneburit rekordhöga slutpriser. Det är nivåer man aldrig sett tidigare, men känslan är att trycket varit något lägre på bostadsrätter, säger Calle Lövgren.

De facto att många jobbat hemifrån är något som färgat av sig på bostadsmarknaden. Framförallt efterfrågar köparna det där extrarummet som kan användas som kontor - eller blivande barnrum.

– Fler vill ifrån sin lägenhet till ett eget hus, de vill bo mer för sig själva och ha lite mer plats om de numera jobbar hemma. Det har gett bränsle till bostadsmarknaden, säger Lena Broberg.

– Jag upplever att hus med lantligt läge är väldigt populärt just nu, men även villor i familjevänliga områden som Hindsbo och Skaraberg är eftertraktat. Demografin bland köpare är bred, men jag skulle ändå säga att det är övervägande yngre par som letar efter sin första villa just nu, säger Calle Lövgren.

Båda menar att "pandemieffekten" gjort avtryck på marknadspriserna, men även budgivningarna där objekt med många intressenter trissat upp beloppen.

– Köparna är väldigt engagerade, jag har knappt sålt något utan budgivning det senaste ett och ett halvt året. Sedan finns det såklart vissa som varit återhållsamma under pandemin, men i Skara är det fortfarande relativt billigt att köpa hus om man jämför med exempelvis Lidköping och Skövde. Så jag vet inte hur mycket man kan tala om en bostadsbubbla. Även om priserna har gått upp så har vi inte nått absurdum på samma sätt som man kan se i andra städer, säger Calle Lövgren.

Något Lena Broberg håller med om.

– Folk har bevisligen råd att flytta. Den ökade arbetslösheten som man befarade i början av pandemin har inte påverkat bostadsmarknaden som man trodde. Tvärtom, vilket kan bero på att de med fast inkomst fått lite mer pengar över i plånboken när man inte rest, levt ganska isolerat och kanske sparat mer, säger hon och fortsätter:

– Sedan ska man inte glömma att vi har otroligt låga räntor, så boendekostnaden blir också låg. Analytikerna tror ju att det kommer hålla i sig, men även om det skulle överstiga 3 procent så är det fortfarande en låg ränta.

Men trots goda förutsättningar kan det vara svårt att få ihop det rent ekonomiskt.

– Det jag tycker är synd är att många ungdomar har svårt att komma in på bostadsmarknaden eftersom det kräver att man har en del sparade pengar och kan lägga kontantinsatsen på 15 procent. Jag märker att en del föräldrar går in och hjälper till, vilket är lite sorgligt att det ska behövas. Men det är alltid bra att komma in på marknaden, köpa sig en billigare bostadsrätt och börja någonstans. Går priset upp efter några år så får man en liten slant där. Det är så man får klättra om man vill göra en "bostadskarriär", säger Lena Broberg.

Hon betonar att en bostad är en investering och ett sätt att förvalta sina sparpengar.

– Jag brukar säga att man inte ska vara rädd för att ge sig in på bostadsmarknaden. Att investera i sitt boende är alltid en bra affär.

Så när ska man slå till då?

– Det är jättesvårt att förutse hur marknaden kommer att förändras. Det är många olika parametrar som spelar in, men det kommer ut en hel del bostäder under hösten. Samtidigt finns det inget som tyder på att räntorna kommer höjas, så jag tror att trycket kommer hålla i sig ett tag till, säger Calle Lövgren och fortsätter:

– Jag tycker inte man ska köpa en bostad enbart för att man tror sig kunna göra pengar på den, utan att man ska köpa för att man vill ha det som sitt hem. Många köper och säljer och lyckas kanske få sitt drömhus när de är i 30/40-årsåldern, men det finns inga garantier att man gör sig en vinst.

Finns det något bra eller mindre bra köptillfälle?

– Den frågan har jag fått sedan jag började som mäklare för över 20 år sedan, men det känns över lag som att priserna alltid går upp. Det finns köpare som har väntat i 15 år nu och under den tiden kanske husen gått upp miljoner. Jag tänker att ska man köpa så ska man köpa och inte vänta in "rätt läge". Går man på en visning och hittar sin dröm, då ska man gå på den känslan för det går aldrig att förutse vad som ska hända på marknaden, säger Lena Broberg.

Hon minns att man längre tillbaka pratade om sju bra år och sju dåliga, men det är idag ett minne blott. Numera kan marknaden svänga på en vecka.

– Alla som letar bostad i Skara tycker att utbudet är dåligt, och så har det varit i många år vilket nog beror på att det finns så få ersättningsbostäder för seniorer. Jag har varit hos otaliga som vill flytta, men de saknar bra alternativ. Många vill ha hiss eller bo på första våning, men det har byggts för lite sådant i kommunen, säger Lena Broberg.

– Många bor dessutom billigt i sina hus och att flytta till nyproduktion kostar kanske 7 000-10 000 i månaden vilket många tycker är dyrt, men det är väl något folk behöver vänja sig vid. När man byggt så lite nytt som i Skara, är folk inte riktigt vana vid de hyrorna.

Att bristen på ersättningsbostäder är en bromskloss instämmer Calle Lövgren i, men både han och Lena Broberg är hoppfulla.

– Vi får se om det börjar röra på sig när Teglagården så småningom står klart och Centrumbostäder också byggt sina seniorbostäder vid stationen. Det kan nog få fart på villorna, säger han.