Så påverkar vaccinstoppet VGR – en tredjedel av doserna var från Astra: √ Kasserar doser √ Bokar av vaccination

Efter rapporter om blodproppar efter vaccination med AstraZenecas vaccin, valde Folkhälsomyndigheten att bromsa all vaccination med vaccin från leverantören under tisdagen.



Men flera vaccinatörer hade redan hunnit dra upp doser av vaccinet – som nu måste kasseras.



– Vi förväntar oss mer information från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten under dagen som riktar sig till dem som redan är vaccinerade med Astra Zenecas vaccin, säger Kristine Rygge, vaccinsamordnare.