Så här tycker Skaraborna om de hävda restriktionerna: ”Vi har alla delat detta”

Under onsdagen hävdes många av de restriktioner som präglat tillvaron under de senaste månaderna. Tidningen gav sig ut på stan för att fråga Skaraborna vad de tycker har varit svårast med begränsningarna, och vad de tänker om att man nu öppnar upp samhället igen.

– Ensamheten och att man varit så dränerad på all energi har varit svårast, men vi har alla delat detta, säger Anita Hammar.