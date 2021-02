Så får de testa att driva eget företag – kommunen satsar inför sommaren

Under några år har Skara kommuns arbete med sommarlovsentreprenörer varit vilande. Som ett led i att stärka entreprenörskapet bland unga vill man nu återuppta satsningen på ungt företagande, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Vårt syfte är att främja entreprenörskap bland unga, som är en tydlig del i kommunens Vision Skara 2025, säger utvecklingschef Carolina Esping.

Kommunen har inlett ett samarbete med organisationen UngDrive. Fem platser erbjuds till ungdomar i Skara som vill testa på möjligheten att förverkliga en egen idé med hjälp av unga företagscoacher.

– Det här är det optimala sättet att få fler unga att intressera sig för företagande och entreprenörskap, och samtidigt göra något meningsfullt under sommarlovet, säger näringslivschef Helena Nyman Friberg.

– Eftersom det är första gången vi gör det här och eftersom corona innebär vissa begränsningar, så börjar vi med fem platser. Men är det lyckat och många som söker så kan vi utöka till nästa år.

Under ledning av unga erfarna coacher från näringslivet får ungdomarna hjälp att driva och tjäna pengar på ett eget företag under sommarlovet. Under en uppstartsvecka i början av sommarlovet får ungdomarna säljträning, personlig coachning och givetvis intensivt arbete med att utveckla sin företagsidé.

Därefter får de unga företagarna support hela sommaren. I början av augusti samlas deltagarna åter för inspiration och erfarenhetsutbyte, samt diplomering och prisutdelning till de företag som lyckats lite extra bra under sommaren.

För att söka ska man vara 15-18 år och folkbokförd i Skara, och man kan lika gärna ansöka själv som i grupp. Men någon särskild företagsidé behöver man faktiskt inte ha.

– Det är positivt om man har det, men annars kan man också bolla fram idéer med coacherna, säger Helena Nyman Friberg.

Ungdomarna får ett startkapital på 1500 kronor, coachning, och en treveckorsperiod på sig att få igång företaget. Därefter kan man antingen nöja sig, eller köra vidare under resten av sommaren.

– Det blir mycket vad man gör det till, men det är både lärande och sysselsättande. Vi tror på detta och hoppas att många söker, säger Helena Nyman Friberg.