Så blir årets travvecka: √Celeber ”superstarstävling” √Grillad kick-off √Golfturneringar för alla √Travfikat gör comeback

Ska man vara petnoga varar årets Travvecka inte riktigt en hel vecka, men väl sex dagar.

– Vi har gjort det bästa vi kan utifrån de förutsättningar som är. Egentligen var det först den 27 maj när beskeden om sommaren kom som vi kunde börja planera för detta, säger Peter Gustavsson, Skara kommuns projektledare för idrottsturism.

Veckan inleds med Travveckan Open Äventyrsgolf på Jula hotell & konferens under tisdagseftermiddagen och en bit in på kvällen. Ett evenemang som även återkommer under torsdagen då vem som helst kan spela minigolf och sedan anmäla resultatet till den gemensamma tävlingen där fina priser utlovas.

På onsdagseftermiddagen är det sedan dags för det årliga lådbilsrallyt på Vilanområdet som även är en del av Skaras sommarlovsprogram. Då kommer barn och unga att göra upp i sina hemmabyggen på parkeringen och en peppad publik är mer än välkomet berättar Peter Gustavson.

– En av de större händelserna under veckan är vår Superstarstävling på Vilan under torsdagen. Då kommer ett fotbollslag och ett hockeylag att göra upp och då tar vi faktiskt inträde där överskottet går till ungdomsidrotten, säger Peter Gustavsson och berättar att lagen själva kommer få välja varsitt ändamål.

Och det är inte vilka som helst som kommer att göra upp i alltifrån straffar och bågskytte till dragkamp och chiptävling i golf.

Fotbollslaget består av legendaren som bland annat var med och kammade hem VM-bronset 1994; Anders Limpar, "Djurgårdens Maradona" Abgar Barsom och en man som kanske gjort sig mest känd för sin röst -sportkommentatorn Niklas Holmgren.

På andra sidan, i hockeylaget, kommer åskådarna att kunna se Thomas Rundqvist som med sina 267 landskamper är den som spelat tredje flest matcher i Tre Kronors tröja, före detta hockeyspelaren från Mariestad och numera expertkommentatorn Harald Lückner, samt den NHL-meriterade spelaren och tränaren Bengt-Åke Gustafsson.

Men lagen kommer att bestå av fyra personer, tillägger Peter Gustavsson och menar att det ännu inte är helt spikat vilka de två sista tävlande kommer att vara.

– Jag vet ju att det är tävlingsmänniskor det här, så det kan nog bli rätt jämnt.

Senare på kvällen tänder Jula hotell & konferens, som har matservering under hela helgen, grillarna och bjuder in till "Kick-off".

– Det kommer att vara mat, en trubadur och lite prisutdelningar, säger Lena Ellvig, receptionsansvarig och tillägger att förbokning krävs.

På torsdag förmiddag arrangerar också den forna StoChampionat-vinnaren och travtränaren Sven Gunnar Andersson golftävling på Läckö GK och på fredagsförmiddagen på Lidköping GK.

Men förutom premiären av Charlies teaters sommarföreställningar, kör framför allt Trippeltravet igång ute på Axevalla travbana under fredagen. Då är det V64 som gäller, följt av V75 på lördagen och StoChampionatet på söndagen.

– Vi kommer att låta 600 personer röra sig fritt inne på området. Sedan har vi kapacitet att ta emot cirka 300 i restaurangen, så totalt handlar det om uppemot 1 000 personer. Vi har tittat på flera alternativ, men detta känner vi oss trygga i och det ger besökarna den bästa upplevelsen, säger travets vd Roger Moström.

Han menar att man redan nu, innan biljetterna har släppts, märker av en stor efterfrågan på inträdet som i år enbart kan bokas digitalt.

– Jag är övertygad om att lördagen kommer bli slutsåld, och de som inte får en biljett då vill säkert gå på söndagen, så det kommer nog att vara bra tryck. Dock tror jag att många kommer att komma från Skaraborgs-regionen eftersom vi inte har någon camping i år.

Arrangörerna beskriver årets Travvecka som "ett jättekliv framåt" i jämförelse med förra året då den inte var genomförbar överhuvudtaget.

Även Skara Sommarland är en samarbetspartner, liksom Bonnier News Sales som ser stor potential i vad evenemanget lyckats växa och bli på knappt fem år.

– Vi tycker att det här är ett jättespännande projekt för Skaraborg i stort, men Skara primärt. Jag tycker det finns ett viktigt signalvärde i att erbjuda ett matigt program som Travveckan även i år och tror det här är ett långlivat projekt som kommer att fortsätta växa, säger försäljningschef Kristoffer Wahlström.

Och för de snopna cyklister som hade räknat med saft och bulle på cykelbanan till Axvall förra året, och som fick vända tillbaka till Skara på fastande mage, har Peter Gustafsson glädjande nyheter.

– Travfikat är tillbaka. Det tycker jag personligen är bland det roligaste på hela veckan rent jobbmässigt, att få stå där och dela ut fika till alla glada cyklister. Så det känns väldigt kul.