Rekordstor andel av nya bilar laddbara – så är läget i din kommun

Från och med den 1 april sänktes miljöbonusen för laddhybrider, medan elbilsköpare fick en större morot – vilket ledde till att rekordmånga passade på att köpa laddhybrider under mars månad, vilket resulterade i nästan 15 000 nya bilar i hela landet.

Men efter förändringen i april ändrades bilden – då var det i stället elbilarna som slog rekord i den nationella statistiken. Under maj och juni fortsatte den här utvecklingen, både nationellt och i Västra Götaland.

– Jag tror vi kommer se en fortsatt ökning, men kanske inte lika snabbt som under det senaste året. Många äger två bilar och man kan tänka sig att det är lättare att byta ut den första bilen till en elbil, säger Håkan Johansson, som är nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket, till Newsworthy.

Av de över 14 000 nya bilar som registrerades i Västra Götaland under andra kvartalet 2021 var 44 procent laddbara – och av dessa var 63 procent rena elbilar, medan resten var elhybrider. Det innebär också att Västra Götaland kommer på en andraplats gällande nyregistrerade laddhybrider, medan Stockholmsregionen tar ledningen i landet.

Det rapporterar Newsworthy, efter en rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB).

I Falköping, som i under vårsommaren invigde nya laddstationer, var 26 procent av de 171 nyregistrerade bilarna under det andra kvartalet laddbara – något som är rekord för bilar i kommunen. Av dessa laddbara fordon var 67 procent rena elbilar.

De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Trots rekordsiffrorna säljs det förhållandevis få elbilar och laddhybrider i Falköping, jämfört med andra kommuner i landet. Med facit i hand efter andra kvartalet hamnar Falköping på plats 213 – av 290 kommuner totalt.

I Skövde var 28 procent av de 572 sålda bilarna under andra kvartalet laddbara, vilket också landar kommunen på en något bättre listplacering än grannkommunen. Av Sveriges kommuner platsade Skövde kommun in på plats nummer 198 under andra kvartalet.

Men trots den relativt låga placeringen är, liksom Falköping, även Skövdes siffror en ökning jämfört med föregående kvartal. Totalt finns det 13 laddstationer i Skövde, enligt tjänsten Chargefinder.com.

Även Götene har fler registrerade laddbilsköp än något tidigare kvartal – men landar trots det på plats 209 bland Sveriges kommuner. Under andra kvartalet 2021 var 27 procent av de totalt 113 köpta bilarna laddbilar.

Trots att den uppåtgående trenden av laddbilar i Götene, finns det enligt Chargefinder blott två laddstationer i närheten.

Störst andel av nyregistrerade laddbilar återfinns i Vara kommun – här var var tredje nyköpta bil under andra kvartalet 2021 laddbar. Här ska det också, enligt Chargefinder, finnas åtta laddstationer.

Skara kommun kommer strax efter de övriga kommunerna, med 24 procent av de totalt 88 köpta bilarna under andra kvartalet laddbara. Enligt Chargefinder finns det nio laddstationer i kommunen.