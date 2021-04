Polisjakt i 170 kilometer i timmen - här tog färden slut: "Jag körde för mitt liv"

Mannen åtalas nu för grov vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning samt ringa narkotikabrott och rattfylleri efter att han den 18 mars i år försökt köra ifrån polisen. Han hade inget körkort och var under den vådliga färden påverkad av amfetamin.

Biljakten drog igång efter att 30-åringen vägrat stanna när polis ville stoppa honom för en kontroll på Margretelundsgatan i Lidköping. Polisen hade uppmärksammat att bilen, som stod vid Ica Margretelund, hade körförbud och ställde sig för att vänta ifall den skulle lämna parkeringen. Efter några minuter åker den också iväg, men den nu åtalade mannen bakom ratten.

Klockan var då 23:10 den 18 mars. Polisjakten som sedan följde skulle pågå i fyra mil.

När polisen försöker möta bilen de vill ha stopp på så kör den bara vidare och ökar hastigheten, kör i fel körfält ut på ringleden från Margretelundsgatan och ignorerar stopplikten. Väl i Skararondellen fortsätter färden in mot Lidköping. Polisen försöker blockera färden vilket slutar med att bilarna kolliderar. Men jakten skulle inte vara över med det.

– Han står då still och jag går ur polisbilen och är på väg fram för att säkra mannen och stoppa fortsatt färd. Men han kommer emellan med sitt fordon och fortsätter köra, berättar en av poliserna i sin rapport.

Biljakten går nu vidare mot Skararondellen igen och mot Filsbäck. Enligt polisen kör mannen i 165 kilometer i timmen. Jakten går genom Filsbäck och ut till Källbyrondellen där föraren tar höger mot Götene. På vägen mellan Filsbäck och Götene gör mannen två omkörningar. När jakten nått Götene kör 30-åringen i mellan 70-120 kilometer i timmen inne i samhället. Över fartgupp och ner för en slänt vid Vikingagatan ner till Skolgatan.

Sedan kör han ut mot E20 och fortsätter mot Holmestad.

– Här går det återigen i cirka 170 km/h, berättar polisen i sin rapport.

Vid vändplanen vid Holmestads kyrka kör mannen in och vänder tillbaka och svänger sedan in till en gård, kör ut på en ängsmark och sedan upp på vägen igen vid Holmestads kyrka. Därefter kör han återigen in på gårdsplanen, men när han för en andra gång ska köra över ängsmarken så tar det stopp. Bilen fastnar i en vall. Klockan är då 23:35.

När poliserna går fram till bilen sitter den nu åtalade mannen på passagerarsidan. Ingen person har enligt polisen klivit ur bilen.

De slår sönder en ruta till bilen och öppnar förardörren och beordrar mannen att visa händerna. De drar sedan ut honom ur bilen och säkrar honom med handfängsel. I sin rapport skriver polisen:

– Jag frågar varför han inte stannade bilen. Han svarar då att: "Jag trodde ni var några som var efter mig." Jag svarar att han såg ju att vi var polisen när vi möttes med bilarna samt när jag försökte blockera honom. Han svarar inte på detta.

Mannen kunde identifieras på platsen. Han var när han greps också efterlyst då han inte inställt sig hos kriminalvården. Det visade sig också senare att han var påverkad av amfetamin.

Om färden säger han själv i förhör:

– Jag trodde det var en som var ute efter mig som inte var polisen. Jag såg att det blinkade blåljus på bilen som jagade mig. Jag körde för mitt liv.

30-åringen erkänner också alla de brott som han nu åtals för.