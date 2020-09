Parallella vägbyggen gör det bökigt i trafiken: "Jag tror man vänjer sig"

Trafikproblemen som det vittnas om uppstår främst i korsningen Gunnar Wennerbergsgatan och Vallgatan som i princip all trafik genom stan nu leds om via. Under morgontrafiken och sena eftermiddagar upplever trafikanter att det stundtals blir riktigt trångt där.

Från Vallgatan har också en tillfällig väg öppnas upp till Vinkölsgatan vars infart är stängd med anledning av arbetet på Skaraborgsgatan, enligt boende känns den lösningen inte heller helt trafiksäker.

Alla trafikanter är således inte helt nöjda och på tidningens Facebooksida frågar sig många varför kommunen egentligen väljer att köra två parallella vägarbeten, med tanke på de trafikproblem som uppstår.

Hade man inte kunnat vänta med Skaraborgsgatan tills arbetet på Vallgatan är färdigt? frågar man sig.

Mats Bäck är avdelningschef på gata park i kommunen och han svarar:

– Vi har vägt det mot varandra. Men vi har också andra jobb som ska göras nästa år på Skaraborgsgatan. Någonstans måste man göra klart det som ska göras.

2021 är det delen av Skaraborgsgatan vid Björndammen som kommer stängas av och göras i ordning. Ett arbete som inte kunnat göras i år eftersom gatan på andra sidan busstationen, Vallgatan, är avstängd kopplat till ombyggnationen av stationen.

Avstängningar får trafikanterna helt enkelt räkna med.

– Bygger man och vill utveckla staden och göra den fin så får man kanske klara lite minskad framkomlighet under en kort tid, säger Mats Bäck.

Arbetet på Vallgatan vid stationen beräknas vara klar och kunna öppna igen i slutet på oktober, samtidigt som Skaraborgsgatan mellan Gunnar Wennerbergsgatan och Posten-rondellen/Valhallagatan kommer vara avstäng till i slutet på december.

Under knappt två månader till löper alltså vägarbetena i centrum parallellt. Om trafikanter upplever att trafiksituationen blivit värre under den senaste veckan så är Mats Bäcks slutsats också att det har att göra med att de båda vägbyggena i centrum pågår samtidigt. Men han ser heller inga bättre allternativ.

– Vi vill undvika att man kör på villagator, det här är det mest trafiksäkra sättet.

Några klagomål på trafiksituationen hade på måndagen inte inkommit direkt till kommunen.

– Det har jag inte fått till mig. Men får vi in synpunkter så får vi givetvis titta på det.

– Sen tror jag att man vänjer sig också och anpassar tiderna ock sådant om det blir trångt i trafiken. Men det blir fint när det blir klart, det är huvudsaken, säger Mats Bäck.