Omsorgspersonalen har vant sig vid att arbeta i stormens öga: ”Man känner sig otillräcklig”

Hemvårdens enhetschef Anna Jonsson har en mångårig bakgrund som sjuk- och undersköterska inom kommunen. För henne var det självklart att välja vården som yrke. Det mänskliga kontakten och viljan att göra skillnad sitter i ryggraden.

Lisbeth Van Der Linden kommer däremot från ett annat håll, HR-sfären. Sedan tre år tillbaka är hon enhetschef på ett av kommunens särskilda boenden där hennes ambition att sammanfoga ledarskapet med att motivera och stötta sin personal kommer till sin rätt.

Men den här våren har det inte spelat någon roll vilken bakgrund de besitter. Inför det nya "normala" står alla lika maktlös.

– För polis, räddningstjänst och militär är krishantering av det här slaget inget ovanligt, men för omsorgspersonal som inte har samma erfarenhet av att leda i kaos, har de senaste månaderna varit omtumlande, intygar vård- och omsorgschef Petra Vedebrand.

Anna och Lisbeth hörde först talas om covid-19 i januari. Då var beteckningen ett främmande virus långt borta i Kina och förråden med skyddsutrustning anpassade för att täcka de mest basala behoven inom omsorgen.

– Jag började nog bli orolig när vi hade tio bekräftade fall i Sverige, men det gick inte att förstå vidden av det. På sätt och vis kanske det var tur, säger Lisbeth.

Den 13 mars blev det skarpt läge. Då klev kommunens krisledningsgrupp in i bilden, en organisation sattes och omsorgens ledningsgrupp startade igång processerna ute på enheterna. Sedan dess har fullt fokus legat på att hålla smittan borta från brukarna.

– Vi har hela tiden arbetat utifrån ett om-läge, vilket varit oerhört påfrestande. Man vill ju att alla ska få till sig rätt information och känna sig trygga, samtidigt som man ständigt är rädd för att missa något, säger Anna.

En av utmaningarna har varit att varje liten riktlinje varit tvungen att vandra i en mängd led innan det nått personalen. Från Socialstyrelsen till regeringen, regionen, vidare ut till kommunen och sedan i ett femte steg till verksamheterna.

Lisbeth minns hur hon i våras tog med sig buntar med nya direktiv hem, spred ut dem på köksbordet och försökte överblicka vilka som hängde ihop, men så fort hon började få ordning på dem kom det en ny version dagen därpå.

– Vi förmedlar ut det till personalen, och sedan börjar vi om. Så var det i alla fall under våren. Det var oerhört stressande att inte kunna greppa läget utan hela tiden sortera ny information och se till så att man varken förmedlade för mycket eller för lite till personalen, säger Lisbeth och får medhåll från Petra.

– Enhetscheferna har fått vara ett sorts filter och bearbeta alla besked pedagogiskt. Under de första träffarna med ledningsgruppen så pratade vi mycket om scenarion, vilket är otroligt abstrakt, säger Petra.

Inledningsvis fanns en oro bland personalen menar Anna, men hon upplever att den försvunnit i takt med att man blivit säkrare på hur man ska arbeta med rutiner och skyddsutrustning.

Lisbeth upplever det tvärt om.

– Till en början jämförde en del det med hur vi brukar arbeta när någon drabbats av vinterkräksjuka, men efter ett tag så började anställda komma och säga "du, jag är faktiskt orolig för att vi ska få in smitta på boendet", säger hon.

Anna ansvarar för ett femtiotal brukare och 12 anställda, medan Lisbeths boende har 30 brukare och nästan lika många anställda. Därtill har de båda en mängd anhöriga som under våren visat både förståelse och frustration.

– Det finns anhöriga som rent ut sagt har varit otrevliga mot personalen när vi haft besöksstopp och inte alls respekterat direktiven. Samtidigt känns det som att personalen får skulden om man får in smitta, säger Lisbeth.

Brukarnas psykiska mående under pandemin är också en tung börda för personalen att bära. På de särskilda boendena upplevs situationen något bättre eftersom brukarna träffar personalen ett par gånger om dagen berättar Lisbeth. Vissa har sämre tidsuppfattning än andra, men bland de med hemtjänst är isoleringen betydligt mer påtaglig.

– Man ser att de är ledsna och törstar efter mänsklig närvaro. Vår personal märker att brukarna vill att de ska stanna längre än vanligt, att de vill ha fler insatser och det klart att man blir påverkad, säger Anna.

Båda lyfter de kollegiala samtalen och stödet uppifrån som viktiga bitar i att kunna bearbeta upplevelserna. Lisbeth och Anna understryker vilken fantastisk insats var och en i personalen har gjort för att hantera den extraordinära situationen på bästa sätt, men upplever att de inte alltid får den uppskattning de förtjänar.

– Jag vet att många har mått dåligt över att sjukhuspersonalen hyllas som hjältar medan de inom äldreomsorgen ses som bovar om någon blir smittad. Jag tror inte folk förstår vad det innebär att vårda multisjuka, hur insatta och duktiga personalen är på att möta olika situationer, säger Lisbeth.

– Det finns en samhällssyn där äldrevården inte ses som lika viktig. Det är inte lika tydligt vad det innebär att arbeta på ett särskilt boende eller inom hemvården, vilket är jättetråkigt, säger Anna.

Även om det talas om ett vaccin inom kort, har de ännu svårt att se ljuset i tunneln. Ett av de stora orosmolnen är det upphörda besöksförbudet på särskilda boenden, liksom samhällsspridningen som tagit ny fart.

Extra provocerande är det förstås att se media rapportera om fester och stora folksamlingar när de själva få uppleva konsekvenserna av folks obetänksamhet på nära håll.

– I början var nog folk naiva, men det kan man inte längre vara om man lyssnat och sett vad som händer. Nu är folk bara egoistiska, säger Lisbeth.

Det särskilda boende som Lisbeth arbetar på har inte haft några bekräftade fall bland sina brukare, men det har hemvården. Där rör sig brukarna fritt och personalen kan inte göra mer än att uppmana till försiktighet, vilket kan vara frustrerande då vissa inte räds att gå till affären och träffa folk.

Det förringar dock inte den anspänning som uppstår när någon av brukarna testas positiv.

– Man går från ett "om" till en verklighet, från att man måste ha koll till att man måste ha superkoll. Man triggas igång och det är förstås ett stresspåslag att vara spindeln i nätet. Man känner sig otillräcklig och det mest stressande förutom covid-19 är den överhängande känslan av att problemen skjuts upp och samlas på hög, säger Anna.

– Ja, vi ligger ju ett år efter med grejer. Man är orolig att man inte ska orka vissa dagar. Det finns nätter när jag inte sover alls, men samtidigt känner man att är det någon gång som jag måste vara på plats så är det nu, säger Lisbeth och fortsätter.

– Nu känner jag att jag inte kan göra mer än vad jag redan gör och personalen vet hur de ska hantera situationen, men i våras hade jag telefonen och datorn påslagen dygnet runt. Jag minns under påskhelgen när de ringde första gången och sa "vi har ett misstänkt fall av covid-19, nu går vi in". Det kändes som att de skulle gå in i någon slags kärnreaktor med all skyddsutrustning. Det var skrämmande, säger Lisbeth.

Både Lisbeth och Anna upplever att semesterveckorna är oerhört viktiga för återhämtningen, men då man av förklarliga skäl var tvungna att ta in sommarvikarier blev belastningen än värre för den ordinarie personalen som var tvungen att ta ett stort ansvar.

– Jag tror den uteblivna återhämtningen kommer slå tillbaka hårt. I våras kunde inte personalen testa sig utan stannade hemma så fort de hade förkylningssymptom, vilket ledde till att ordinarie personal fick jobba extra. De har inte kunnat slappna av och nu när många kanske hade behövt sitt sociala umgänge som mest, då ska man inte träffa folk. Det är tufft, säger Lisbeth.

Att arbeta med en sådan hög anspänning påverkar förstås även privatlivet.

– Humöret har väl inte alltid varit på topp. Man har nog haft lite kort stubin och varit lite taggig i vissa stunder, för man är ju ständigt på tårna. Man blir känsligare även utanför jobbet, säger Anna.

– Och tömd på energi. Man har varit helt slut när man kommit hem. Potatisen är fortfarande i backen och fönstren är oputsade. De första två semesterdagarna låg jag bara still i soffan, så visst påverkar det en även utanför arbetet, säger Lisbeth.

När pandemin är över, för den dagen är de alla överens om kommer, vill de se att politikerna och samhället satsar på äldrevården. Att de fina orden och klappen på axeln faktiskt syns i praktiken - och plånboken.

– Om det ska vara motiverat för personalen att känna sig stolta över sitt arbete så måste man satsa på dem, annars tror jag att det kommer bli en enorm besvikelse. Omsorgen ska inte vara en förvaring, de äldre måste få livskvalité även sina sista år och då krävs mer resurser. Det tror jag alla är överens om, säger Lisbeth och får medhåll av Anna.

– Jag vill att man lyfter personalen inom äldrevården, för som det är nu så är det inte så prestigefyllt att arbeta där, men de gör ett helt fantastiskt jobb. Det visste vi redan innan pandemin, men nu blir det extra tydligt vilken insats de faktiskt gör.