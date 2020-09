Nytt liv i gamla Askofabriken - Hagmans Nordic flyttar in

De enorma lokaler som ses från E20 i Jung har en både lång och innehållsrik historia. Här har det byggts både tvättmaskiner och diskmaskiner och under en period även bostäder. Askofabriken var verksam från 50-talet fram till 2012 då den flyttades utomlands.

Årsskiftet 2012/2013 köptes fastigheten till lika delar av Stenhaga Invest och Jula.

– Vi tog över en tom fabrik förutom Askos utvecklingsavdelning som fanns kvar ett år i lokalen. Sedan dess har det fyllts på med hyresgäster och nu är det fullt på hela markplan. Det finns en andra våning som nu ska göras tillgänglig för lager och produktion sant en del kontorsytor, säger Sonny Klarén som är fastighetschef på Stenhaga invest.

– Just nu pågår en omfattande ombyggnad som kommer att pågå under hela hösten men redan under augusti flyttade Hagman Nordic delar av sitt sortiment till Jung.

Hagman Nordic som har egna varumärken som Colorex, Hagmans och Micro har vuxit ur sina tidigare lagerytor och kommer allteftersom flytta in i Logistikcentret i Jung.