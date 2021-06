Nya soffor på Vilanområdet blev konstuppdrag för Katedralelever - kolla in deras verk

Bakom konstverken står Katedralskolans avgående elever från Handels- och administrationsprogrammet som fått uppdraget att gestalta de nya sofforna.

Det har länge efterfrågats fler sittplatser på Vilans fritidsområde, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Tidigare soffor har fått tagits ur bruk när de passerat bäst föredatum eller tagits bort efter återkommande skadegörelse. När Skara kommuns fritidschef tillika Vilans platschef Camilla Helander sökte pengar för ny gestaltning till Vilanområdet från Otto och Alida Wilssons fond, föddes också idén till att göra något roligare av sofforna än bara fylla funktion av praktiska robusta sittplatser.

– Jag ville göra något roligare av soffproblematiken. Vi behöver ha ordentliga soffor som inte går att flytta på, men grå betongsoffor är inte så roliga och är rätt tillintetsägande. Jag tänkte att de kunde få mer liv med någon form av färg och motiv, något som förstärker det aktiva liv som finns här på området, säger Camilla Helander i pressmeddelandet.

Camilla tog kontakt med Helene Lilja, lärare på Katedralskolans handels- och administrationsprogram för att se om det fanns intresse för ett samarbete och under våren har soffprojektet växt fram. Handelseleverna som bland annat läser kurser som utställningsdesign och praktisk marknadsföring fick fria händer och arbetade fram olika förslag. Personalen på Vilan fick sen välja ut åtta olika motiv. Därefter fick eleverna arbeta vidare med skisserna, ta fram mallar och schabloner för att till sist måla på motiven med penslar och färg på sofforna.

– Det svåraste med projektet har varit att få det att se ut som på grundskissen. Att överföra motivet vi skapat i datorn till soffan för hand, säger Suwannee Bunprakhon, elev på handelsprogrammet.

Under pandemin har det inte varit riktigt läge att gå in i så många nya projekt men soffprojektet har varit genomförbart när nästan allt gjorts på skolan eller utomhus.

– Det är jättekul att få göra ett riktigt uppdrag där andra kan få se vad vi har gjort. Att ibland få komma bort från skolans lokaler och arbeta ”på riktigt” både inspirerar och gör en mer kreativ, säger Bahja Ahmed på handelsprogrammet.

Under projektets gång har eleverna hjälpts åt i processen från idé till målningen av sofforna. Att lära sig att samarbeta har också en del av processen men eleverna är rätt sammansvetsade efter tre år på Katedralskolan. På fredag tar eleverna studenten och tar steget in i framtiden och in i nya samarbeten med en helt ny erfarenhet i ryggsäcken.

– Vi har verkligen kämpat mot väder och vind under våren. Sofforna är målade direkt på sin plats och den kalla våren har inte gjort det enkelt för oss. Men vi har lyckas fullfölja uppdraget och sofforna är äntligen klara, säger Helene Lilja, lärare på Katedralskolan.

Camilla Helander är glad över den nya gestaltningen som nu pryder området.

– Det blev verkligen det lyft jag som jag såg framför mig. Jag är tacksam och glad för att eleverna ville hjälpa oss att genomföra detta projekt, avslutar hon.