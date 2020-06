Noll mål gav noll poäng för Skövde: ”Offensiven havererar totalt idag”

Det har grinat lite emot Skövde AIK i inledningen av den här säsongen. Tre raka matcher har laget tappat poäng efter att ha varit i ledning. Trots att lagets offensiv fungerat bra med sex mål på tre matcher har defensiven svajat och laget släppt in sju mål på lika många matcher.

På lördagen åkte laget ner till ner till Helsingborg för att förhoppningsvis ta säsongens första trea. Eskilsminne hade börjat säsongen sämre än SAIK och endast gjort ett mål på tre matcher. Lika många blev det i matchen mot Skövde men den här gången räckte det för seger.

– Jag är jättebesviken på vår prestation. Vi är inte alls på tårna i den första halvleken och efter det kan vi inte riktigt repa oss riktigt, säger lagets tränare Stefan Strind efter SAIK:s match.

Från att ha gjort två mål per match lyckades Skövde knappt få iväg några skott under matchen. Till slut landade laget på ett skott på mål under 90 minuter.

– Idag var vi inte där alls, det offensiva spelet havererade helt och hållet. Vi lyckades inte med någonting och det blir alldeles för mycket spel en och en.

Efter att ha släppt in sju mål på tre matcher var Strind trots allt ganska nöjd med att lagets defensiv såg mer stabil ut den här matchen.

– Vi är nöjda med att vi täpper till bakåt, det har varit ett bekymmer innan men idag var det stabilt. Nu hoppas jag att vi kan hitta en balans mellan offensiven och defensiven så ska det förhoppningsvis trilla in lite poäng också.

Trots två poäng på fyra matcher och en plats fyra från botten finns det inte mycket tid att gräva ner sig på. Redan på onsdag är det match igen och det ser Strind fram emot.

– Ja, det ger killarna en chans att visa att det kan bättre än så här. Jag vet att de är grymt revanschsugna och jag ser faktiskt redan fram emot nästa match.

Matchfakta

Eskilsminne IF – Skövde AIK 1–0 (1–0)

Målskyttar: Emil Åberg (13)

Domare: Jovan Krsmanovic