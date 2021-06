Midsommarafton bjöd på musik och lyrik i Norra Lundby

Midsommaraftonen fick en fin avslutning i Norra Lundby när prästen Judith Fagrell och musikern Gustav Johansson bjöd på ett sommardoftande program på ängen framför kyrkan.

När solen sänkt sig bortom Ökullssjön rullade cyklar och bilar in på grusparkeringen. Stolarna framför Saras lilla stuga förslog inte och fler fick bäras ut från Lundbygården. Ett kärt problem, enligt Judith Fagrell, och Gustav Johansson fick hjälp att bära ut fler stolar.

Den timslånga samlingen inleddes med psalmen, En vänlig grönskas rika dräkt. Sedan följde ett väl sammansatt program bestående av dikter och dragspelsmusik. Judith Fagrell inledde med att recitera den enda psalm som Harry Martinsson skrivit, en sommarpsalm som börjar med strofen: ”De blomster som i marken bor kan själen aldrig glömma”.

Sommarkänslan förstärktes av Gustav Johanssons musikval i form av folktoner som klassiska ”Gärdebylåten” och ”Gånglåt från Hjässberget”. Den medryckande dragspelsmusiken förmådde dock inte att jaga bort de hungriga myggen. Även de ett klassiskt inslag en lantlig midsommarkväll.

Lyrikprogrammet innehöll flera av den uppskattade poeten Atle Burmans underfundiga dikter. Så avrundade Judith Fagrell den gemensamma kvällen med att önska alla fortsatt skön sommar. Gustav Johansson spelade ”Annas visa”. Deltagarna gjorde sig ingen brådska att bryta upp utan hjälpte till att bära in stolarna. Många passade på att gå in i kyrkan och sedan titta in i Saras lilla stuga.

Elisabet Stålarm