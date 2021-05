Medarbetarna får smaka en del av kakan när Jula-koncernen gör rekordresultat: ”Stått starka i krisen”

Under 2020 byggdes ett kvalitetscenter på drygt 9000 kvadratmeter, G&K Blanks Fastigheter klarade året bra, Jula Logistics invigde Norra Europas största centrallager i Skara och de två retailverksamheterna, Jula och Hööks, slog respektive försäljningsbudget.

Jula Hotell & Konferens lyckades i sin tur dra ned på kostnaderna och minimera förlusten, utvecklingsresan inom Wästgöta Finans fortsatte och man bildade det nya koncernbolaget Jula Miljö & Energi.

− Jula Holding och våra bolag har stått starka i krisen. Att vi slår alla tidigare rekord i både omsättning och lönsamhet är bevis på detta, säger koncernens vd Joachim Frykberg.

Ägaren och koncernchefen Karl-Johan Blank säger att de är ödmjuka inför att pandemin gynnat flera av deras verksamheter.

− Jag har jobbat aktivt under många år med att bygga en långsiktigt hållbar koncern med flera olika verksamhetsben och under förra året visade det sig att upplägget är starkt och framgångsrikt. Under minst sagt utmanande omständigheter, då det under våren 2020 tidvis kändes som att vi kanske skulle få stänga ner, har koncernens verksamheter kunnat navigera tillsammans, säger han och nämner medarbetarnas engagemang och försäljningsrekordet som två bidragande faktorer.

− Många medarbetare har gjort stora insatser under året för att hantera pandemin. Vi har ett ledarskap och medarbetare som verkligen tar ansvar och är engagerade när det som mest behövs.

I juni 2020 passerade Jula miljard-strecket för omsättningen under en månad, trots utmaningar med valutahanteringen, globala frakter och höga råvarupriser.

− Under 2020 har det visat sig att grundidén är framgångsrik när verksamheter inom koncernen kunnat dra nytta av och hjälpa varandra, inte minst när det gäller kunskapsöverföring, säger Joachim Frykberg.

Under det här året kommer Jula öppna minst tio nya varuhus och Hööks minst fem nya butiker. Jula Logistics tänker fortsätta utvecklingen på Skaraborgs logistikcenter med tåget i centrum utanför Falköping, medan G&K Blanks Fastigheter kommer att sätta spaden i marken för flera utvecklingsprojekt.

Dessutom tar Jula Miljö & Energi tar över driften av det stora lantbruket på Karl-Johan Blanks gård Stora Ek utanför Mariestad.