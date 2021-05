Martins PV stod övergiven i 30 år innan han restaurerade den: ”Jag har lagt många timmar på den”

Det var en ren slump som gjorde att Martin Jansson från Vartofta-Åsaka köpte sin Volvo PV 444 från 1957. Eller rättare sagt var det en vän till Martin som var ute och tittade på en folkvagn som han ville köpa. På samma plats stod en Volvo PV. Veckan efter kom han till jobbet på Floby Rescue och sa att han hade sett den och trodde att det var något för Martin.

– Sedan visade det sig att bilen har gått utanför Kättilstorp, mellan Vistorp och Solberga. Det var två bröder som köpte den ny 1957 och sedan körde de av vägen någon gång i början på 70-talet. Sedan dess hade den blivit stående, berättar Martin Jansson, som är vice ordförande i Nasco Yankees.

Bröderna hade sedan lämnat in den på macken i Kättilstorp för lagning. En lagning som aldrig blev färdig. Bröderna gick bort, sedan gick även mackägaren bort. Den som hade den stående och redo för försäljning var mackägarens dotter. Martin tittade på den och det blev en affär. Något som gjorde Martin till bilens andra ägare.

Det var 2008. 2011 registreringsbesiktigade han den. Under de tre åren som förflöt mellan gjorde han något på bilen nästan varje dag. Vissa dagar var det kanske bara 20 minuter, men han försökte göra något dagligen. Bilen var i stort sett isärskruvad. Alla delar, skärmar, kofångare och liknande låg i en stor hög.

– Jag har lagt många timmar på den. Men den har klarat sig fruktansvärt bra från rost. Det var nästan inget. Tanken från början var bara att skruva ihop den och köra runt med den. Men när jag väl började greja och slipa lite så spårade det ur. Sedan kom det till det stadiet att jag hade gjort för mycket för att sluta. Så då fortsatte jag och löpte linan ut.

Sedan har han bara fortsatt. Som Martin själv uttrycker det så är det inget som någonsin blir färdigt när det gäller bilar.

– Det mesta är original. Det enda jag gjort är att bryta fälgar och fjädrar. Annars är det original rakt igenom.

Var det viktigt att det skulle vara original på allt?

– Nä, något originalfreak är jag inte. Jag är mer customintresserad egentligen. Det är helt egentligen vilket intresse man har, alla har olika smak. Det är helt och hållet upp till vad man gillar.

Bilintresset kom tidigt för Martin. Redan som litet barn fick han starta sin första bil, en morbrors Plymouth Barracuda, på just den uppfart där hans bilar står idag. Han och hans sambo har nyligen flyttat in i huset som hans mormor och morfar bodde i när han var ung. Faktum är det till och med är så att just den bilen står i Martins garage.

– Det är lite roligt att den första bilen jag startade står här, säger han och ler.

På Martins arbetsplats Floby Rescue är det för övrigt ett stort intresse för bilar allmänt. Det kan handla om hot rods, gamla Citroëner eller driftingbilar, egentligen vad som helst som är fordonsrelaterat. Faktum är att de har haft en liten tradition där de en fredag före semestern varje år har en liten fordonsutställning på jobbet.

– Det brukar vara uppskattat. Det kommer folk utifrån och kollar också. Det är lite roligt. Någon bonde tar med sig tröskan, det kan vara mopeder och även custombilar. Det är roligt.

Det måste var roligt att jobba på en arbetsplats där så många har ett gemensamt intresse.

– Jo, det är det. Man delar mycket kunskap och erfarenheter. Sitter på raster och diskuterar och pratar. Man kan få tips och idéer.

FAKTA:

ÄGAREN

Namn: Martin Jansson.

Ålder: 45 år.

Bor: Vartofta-Åsaka Ätravik.

Familj: Sambo med två barn och ett bonusbarn

Gör: Bygger brandbilar på Floby Rescue.

Drömbil: ”Svårt att säga. Jag har ingen drömbil så direkt. Det finns så fruktansvärt många som är fina, alla bilar har sin charm. Det finns nog ingen bil som är helt perfekt”.

Så började bilintresset: ”Jag misstänker att det var mina morbröder en gång i tiden. De åkte chopper och amerikanare och sådant. Så det kommer nog därifrån misstänker jag. Sedan har det bara rullat på”.

PÄRLAN

Märke och modell: Volvo PV 444.

Motor: Original B16.

Ålder: 1957.

Mer om bilen: Volvo PV 444 tillverkades mellan 1944 och 1957 och gjordes i 196 005 exemplar. Just årsmodellen 1957 var det enda året som ett förgyllt V fanns på kylarmaskeringen. Även om första tillverkningsåret var 1944 var det först efter andra världskriget som det började rulla på allvar. De två första bilarna levererades först 1947 och de hamnade i Borås och Alingsås. Priset för bilen? 4800 kronor.