Lyckad orienteringsfest i Tibro: "Har gått jättebra"

Det är 40 år sedan Ungdomens 10-mila arrangerades för första gången. Också då var IF Hagen med som arrangör. Nu har det hunnit gå fem år sedan föreningen senast arrangerade den populära ungdomsstafetten, som faktiskt är världens största tävling av sitt slag.

– Det som är så unikt med Ungdomens 10-mila är att det är en så pass stor tävling men att den bara vänder sig till ungdomar. Vi skulle ha arrangerat förra året, men då gick det inte. I år har det gått jättebra, alla har varit väldigt glada över att vara igång med tävlingarna igen, och att få träffa alla kompisar man kanske inte träffat på ett och ett halvt år säger tävlingsledaren Maria Sahlén.

I år gick den klassiska tävlingen i skogarna kring Fagersanna, utanför Tibro. Tävlingarna inleddes under fredagen. Tre internationella lag kom till start. Två från Tjeckien och ett från Österrike. Normalt brukar det vara fler, i synnerhet i från vårt grannland i öst.

– Ett vanligt år brukar nästan 25 procent av lagen vara från Finland. I år kom inga alls.

Men trots det så kom nästan 160 lag till start i de två klasserna (HD14 respektive HD 20).

– Vi har gjort om klassindelningen, så det är lite svårt att jämföra med tidigare år, men tittar man på antalet ungdomar som springer, och tar bort de finska lagen som hade varit någonstans 40-50 lag så borde vi ha landat på ungefär 150 lag. Så det är snarare något fler lag än tidigare år.

– Tidigare har klubbarna kunnat ha killar, tjejer eller blandade lag. Nu var de tvungna att både ha ett kill-lag och ett tjejlag. Vi var lite oroliga för att det skulle leda till färre lag men det har det uppenbarligen inte gjort.

Ungdomens 10-mila var inte den enda orienteringstävlingen som arrangerades i Tibro under helgen. Även den individuella Tibrotrippeln pågick parallellt.

Det finns fyra olika arrangörsgrupper av Ungdommens 10-mila, varav IF Hagen, Tibro OK, och Tidaholm Sok Sisu tillsammans utgör en.

– Det är för stort för att en bara en förening ska arrangera. Vi har delat upp det så att Hagen har hand om Ungdommens 10-mila, Tibro de individuella tävlingarna, och Tidaholm sköter allt det praktiska med parkering ,servering och så vidare. Det har fungerat väldigt bra, säger Maria Sahlén.

Resultat:

HD20, 5 050 m: 1) Nyköpings OK 1, 6.35.10, 2) Eksjö SOK 1, 6.35.32, 3) OK Ravinen 1, 6.48.41, 4) OK Skogshjortarna 1, 6.52.24, 5) OK Kolmården 1, 6.56.25.

HD14, 3 490 m: 1) Åmåls OK 1, 1.28.50, 2) Sundbybergs IK 1, 1.29.18, 3) USK Praha 1, 1.29.49, 4) Helsingborgs SOK 1, 1.31.50, 5) OK Hammaren 1, 1.32.09.