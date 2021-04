Livserfarenhet som kvinna skapade Emelies nysläppta låt

Med blinkande lampor och ett bra beat presenteras Emelie Levins nya låt Are you like me, på Spotify. Resan mot releasedagen har inte varit enkelt, faktum är att hon jobbat med singeln under hela livet.

– Den har byggts upp i mig väldigt länge, berättar hon och tar ett tänkande andetag och fortsätter.

– För det finns en frustation i mig, av mina egna erfarenheter, vänners och att som lärare se mina elever. Det blir liksom en maktlöshet, att bara vara kvinna, så beskriver hon början till låten.

Och en kväll beslöt hos sig för att sätta sig ner och försöka sätta ord på alla de känslor och intryck hon tagit del av, hon vände sig sedan till sin producent och vän på musikbolaget Brick Wall Studios i Lidköping, som direkt såg potential i musiken.

– Det ligger så i tiden nu, på nyheterna ser man jämt om våld mot kvinnor, och hur politiker arbetar för att minska det, vidare fortsätter hon.

– Låten är en pepplåt, att våga stå upp för sig själv, att våga ta för sig som kvinna, för det är så svårt att vara kvinna, säger hon med eftertänksamhet.

Låten med 80-tals känsla är inte bara pepp, utan också ett sätt att kunna skapa diskussion, Emelie förklarar att hon gillar öppna frågor,

– Are you like me? Det är en öppen fråga, är vi lika? Jag är nyfiken, varför känner vi så? Förhoppningsvis kan dessa frågor skapa lite mer diskussion, Emelie förklarar att hon har startat en sida där hon skriver det hon tänker på,

– Det är inte för att provocera, utan att bara våga, berättar hon.

Men självförtroendet har inte alltid varit så bra, hon minns när hon skulle släppa sin första singel och funderade över varför någon skulle vilja lyssna på det.

– Men nu är det annat, jag hoppas på att nå ut till många med min nya singel! utbrister hon med en hoppfull ton.

En profil som betytt mycket för henne under den senaste releasen är Ivette Miravitllas från Skara, som pushade henne till att våga trycka hennes egna konst på t-shirts och tygkassar, som ännu ett steg i att skapa debatt.

– Det är i massor av färger för att alla ska kunna våga ha på sig det, säger hon Och det märks i tonen att hon är pirrig och nervös och full av förväntan.