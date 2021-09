LISTA: Det händer i Skaraborg i helgen √Konstnatt √Invigning av Bokäventyr √Skördefest

Fredag 24 september

Rally-quiz Skaraborg. Appen Kulturväg Skaraborg

Hitta ut i Skövde. Appen Hittaut eller hämta hittaut-karta

Digital tipspromenad runt Hållsdammen och Åsbotorpsjön, Skövde. Appen Xrundan

Digital tipspromenad i Aspö- och Karstorpsområdet. Start Aspö gård. Appen Xrundan

Digital vetenskapsfestival. Högskolan, Skövde

Vad hände, Alfons Åberg? Odeon, Skövde Kulturhus

Lunchvisning. Konstmuseet, Skövde

X-trail mountain loop. Billingen, Skövde

Loppis till förmån för välgörenhet. Gunnars pop up-loppis, Skara

Invigning av Konstnärskollektivet Ateljén, Skara

Musik vid lunchtid. Skara domkyrka

Föreläsning Gunnar Sporrong – fladdermöss i fokus. Veterinärmuseet, Skara

Fladdermus-safari. Start Veterinärmuseet, Skara

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Grandbiografen, Skara

Konstnatt på Julas Konsthall, Skara

Barnvagnsguidning. Naturum, Broddetorp

Naturpass i Rydaskogen. Köp karta Sporttorget, Vara

Cykelpass på Almesåsen. Köp karta Sporttorget, Vara

Bildorientering i Vedum. Köp karta BK-hallen

Kan själv! Ljudupplevelse för barn. Tomrummet, Vara bibliotek

Konstnattshelg i Falköping

Konstnatt i Tidaholm

Art in Light. Turbinhusön, Tidaholm

Mat och konst. Maria Alloh, Maria Falk Larsson och Torbjörn Samuelsson. VinContoret, Tidaholm

Kulturvecka i Hjo

Hyllningskonsert till The Beatles med bandet BeatUs. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Lördag 25 september

UTSTÄLLNINGAR

Konstutställning. Karlsfors, Lerdala. Tom 26 september

Lekutställning om Alfons och Gunilla Bergströms liv. Bokäventyret, Skara. Tom 5 december

ÖVRIGT

Rally-quiz Skaraborg. Appen Kulturväg Skaraborg

Hitta ut i Skövde. Appen Hittaut eller hämta hittaut-karta

Digital tipspromenad runt Hållsdammen och Åsbotorpsjön, Skövde. Appen Xrundan

Digital tipspromenad i Aspö- och Karstorpsområdet. Start Aspö gård. Appen Xrundan

MTB-tävling på Billingen, Skövde

Mexikansk majsfestival. Kulturhustorget, Skövde Kulturhus

Snegel. Barnteater. Skövde Kulturhus

Guidad visning på Konstmuseet, Skövde

Musik i Helena. S:ta Helena kyrka, Skövde

Skördefest runt sjön Östen, Tidan

Skördefest på Vallby Sörgården, Tidan

Roliga uppdrag för barn på Vallby Sörgården, Tidan

Skördefest. Logården, Odensåker

Matmarknad. Hötorget, Skara

Loppis till förmån för välgörenhet. Gunnars pop up-loppis, Skara

Invigning av Bokäventyret, Gamla biblioteket, Skara

Klotspelet. Stadsträdgården, Skara

Paw Patrol: The Movie. Grandbiografen, Skara

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Grandbiografen, Skara

Dune. Grandbiografen, Skara

Konstnatt på Julas Konsthall, Skara

Tranhelg på Naturum, Broddetorp

Tipspromenad om tranor. Naturum, Broddetorp

Naturdetektiverna och tranmysteriet. Naturum, Broddetorp

Musik på slott och herresäten. Sigrid och Draken. Husaby biskopsborg

Loppis. EFS-kyrkan, Lidköping

Naturpass i Rydaskogen. Köp karta Sporttorget, Vara

Cykelpass på Almesåsen. Köp karta Sporttorget, Vara

Bildorientering i Vedum. Köp karta BK-hallen

Kan själv! Ljudupplevelse för barn. Tomrummet, Vara bibliotek

Bohuslän Big Band & Danilo Pérez. Vara Konserthus

Malta Johanna torglördag. Stora torget, Falköping

Konstnattshelg i Falköping

IFK Falköping Fotboll fyller 100 år och firas på Odenplan, Falköping

Hemmamatch. IFK Falköping. Odenplan, Falköping

Mat från bögda och FunkYou v.2.0. Vilhelmsro Gårdscafé, Falköping

Guidad tur på Ållebergs änne, Falköping

Konstnatt i Tidaholm

Art in Light. Turbinhusön, Tidaholm

Mat och konst. Maria Alloh, Maria Falk Larsson och Torbjörn Samuelsson. VinContoret, Tidaholm

Musikföreställning för barn med folkmusiker Susanne Lind. Tibro bibliotek

Kulturvecka i Hjo

Skördefest i Hjo

Tipspromenad. Start Korsberga bygdegård, Hjo

Körkonsert. Hjo kyrka

Söndag 26 september

Hello Worlds online-meetups.

Rally-quiz Skaraborg. Appen Kulturväg Skaraborg

Hitta ut i Skövde. Appen Hittaut eller hämta hittaut-karta

Digital tipspromenad runt Hållsdammen och Åsbotorpsjön, Skövde. Appen Xrundan

1-milavandring. Start Horns bygdegård

Digital tipspromenad i Aspö- och Karstorpsområdet. Start Aspö gård. Appen Xrundan

The man who sold his skin. Odeon, Skövde Kulturhus

Skördefest runt sjön Östen, Tidan

Skördefest på Vallby Sörgården, Tidan

Roliga uppdrag för barn på Vallby Sörgården, Tidan

Skördefest. Logården, Odensåker

Bingo-tipspromenad. Start Varnhemsgården

Skarakorpen anordnar tipspromenad

Flummlarna. Grandbiografen, Skara

Lena. Grandbiografen, Skara

Dune. Grandbiografen, Skara

Konstnatt på Julas Konsthall, Skara

Tranhelg på Naturum, Broddetorp

Tipspromenad om tranor. Naturum, Broddetorp

Naturdetektiverna och tranmysteriet. Naturum, Broddetorp

Död och begraven. Arkeolog Egil Josefsson guidar på Ekornavallen

Öppet hus med livemusik, workshops mm. RUM44, Mellby

Naturpass i Rydaskogen. Köp karta Sporttorget, Vara

Cykelpass på Almesåsen. Köp karta Sporttorget, Vara

Bildorientering i Vedum. Köp karta BK-hallen

Kan själv! Ljudupplevelse för barn. Tomrummet, Vara bibliotek

Peter Carlsson och Kjell Gustavsson Rhythm & Blues Orchestra. Vara Konserthus

Pilgrimsvandring, på egen hand eller med ledare, på Mösseberg, Start spårcentralen, Falköping

Konstnattshelg i Falköping

Guidad visning av Luttra kyrkby och megalitgraven. Samling vid Luttra bygdegård

Guidad vandring på Ålleberg, Falköping

Tipspromenad. Start Parhuset Gälleberg, Tidaholm

Konstnatt i Tidaholm

Art in Light. Turbinhusön, Tidaholm

Mat och konst. Maria Alloh, Maria Falk Larsson och Torbjörn Samuelsson. VinContoret, Tidaholm

Tips-bingopromenad i Rankås, Tibro

Tips-bingopromenad på Högaliden, Hjo

Paw Patrol. Park, Hjo

Dag för dag. Park, Hjo

UTSTÄLLNINGAR

100% kamp – Sveriges historia. Skövde stadsmuseum. Tom 4 december

Rui Mourão. Konstmuseet, Skövde. Tom 17 oktober

Helt konkret. Konstmuseet, Skövde. Tom 13 november

#vävrosengång. Slöjdens Hus, Skövde. Tom 9 oktober

Allan Mann – den mest dekorerade svensken under andra världskriget. Garnisonsmuseet, Axvall. Tom 30 september

Själabärarna. Västergötlands museum, Skara

Kata & Kättil – fynden i Varnhem. Västergötlands museum, Skara

Mellan is och eld. Västergötlands museum, Skara

Bronssköldarna från Fröslunda. Västergötlands museum, Skara

Agnes de Frumeri. Västergötlands museum, Skara

Skara i medeltid. Västergötlands museum, Skara

Martin Hansson – anpassat liv. Västergötlands museum, Skara. Tom 17 oktober

Digitala utställningar. Västergötlands museum, Skara

Mats Svensson. Bladhska Galleriet, Skara. Tom 3 oktober

Malin Lager – textilt broderi. Götene konstrum. Tom 30 september

Vaenir. Råbäcksgruppen, Hällekis. Tom 3 oktober

Minne av ett hav. Konstinstallation av Africa Coll. Stenbrottet, Kinnekulle. Tom 26 september

Traces av Quilt Art. Vänermuseet, Lidköping. Tom 30 september

Jesper Waldersten. Foto, måleri, illustration och text. Lidköpings Konsthall. Tom 30 oktober

Skulpturer och foto. Ylva Svensson och Mikael Sjögren. Galleri Lidan, Lidköping. Tom 24 september

Fotoutställning på offentliga platser i Lidköpings centrum. Tom 30 september

Varning för After Art. Konsthall Mellbyskogen och RUM44, Mellby. Tom 2 oktober

Ja, må den leva! Demokratin 100 år. Vara folkbibliotek. Tom 30 september

Facing time – Susanne Nyholm. Biblioteket, Vara. Tom 6 oktober

Siv Emilsson – måleri. Vedums bibliotek. Tom 18 oktober

Ströget i Falköping, finrum och vardagsrum. Falbygdens Museum, Falköping. Tom 26 september

Ja må den leva – demokratin uti hundrade år! Falbygdens Museum, Falköping. Tom 14 november

Tord Andersson. Bildkällan, Falköping. Tom 2 oktober

Konstnattens samlingsutställning. Bildkällan, Falköping. Tom 2 oktober

Suexico korsar gränser. Rizoma Galleri, Falköping. Tom 9 oktober

Göran Löfwing – En målande resa i skaparens verk. Löfwings Ateljé, Hornborga. Tom 19 december

Boomerang. Installationer Karl Chilcott. Längs gröna vandringsleden, Ålleberg. Tom 26 september

Samlingsutställning. Biblioteket, Tidaholm. Tom 26 september

Anne Grarup och Eva Carstensen. Konstlitografiska museét, Tidaholm. Tom 24 oktober

Tibro målar. Ateljé Blocking, Tibro. Tom 26 september

Skärvor av Hjo. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo. Tom 2 oktober

Den handgjorda revolutionen. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo. Tom 30 september

Estrid Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo. Tom 2 oktober

Särdeles sundt och friskt. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo. Tom 2 oktober

Recycle design – återbruk. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo. Tom 30 september

At Home. Anna Nordgren. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo. Tom 2 oktober

1 meter mening. Samskoleparken, Hjo. Tom 30 september

Husmorsgraffiti – textil konstinstallation på Kulturkvarterets fasad, Hjo. Tom 30 september

Virkad installation på Kulturkvarterets fasad, Hjo. Tom 30 september

Parklek. Hjo Stadspark. Tom 26 september

Benny Stenberg. Do Do workshop, Göstas gård, Hjo. Tom 25 september