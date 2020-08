Ledare: Symbolpolitik räddar inte klimatet

Ett hot mot alla svenska lattemorsor och farsors livsstil har dykt upp: skatt på engångsartiklar i plast. Förslaget, som presenterades i en utredning som överlämnades till regeringen 10 augusti, är grundat på goda intentioner.

Tyvärr har utformningen av skatten så pass stora brister att den som läser utredningen noga riskerar att sätta kaffet i vrångstrupen.

Förslaget omfattar muggar, bestick och matlådor för take away. Skatten föreslås ligga på fem kronor per mugg och sju kronor för större behållare.

Nya sätt att tackla plastens inverkan på miljön behövs onekligen då vår natur är fylld av mikroplaster. En plastprodukt som slängs i skogen bryts långsamt ner till pyttesmå partiklar som försvinner först efter hundratals år.

Sverige såväl som EU försöker därför ta krafttag mot att plast hamnar i naturen. Punkt 37 i januariavtalet handlar just om att stoppa spridningen av mikroplaster, och det nya skatteförslaget är en av åtgärderna.

Enligt utredningen har man valt att fokusera på take away-produkterna eftersom de står för en stor del av nedskräpningen.

Ett problem med förslaget är dock att det inte gör skillnad på bättre och sämre plast. Plast tillverkad av biomaterial eller återvunnen plast skulle, om förslaget blir verklighet, beskattas lika som den gjord på råolja.

Det riskerar att hämma innovationen, då företag inte kommer att uppmuntras att ta fram mer miljövänlig plast. Hade återvunnen plast samt bio-plast undantagits hade det uppmuntrat både konsumenter och tillverkare att göra bättre val.

Det stora problemet med plast är dessutom främst att den hamnar i naturen, vilket ett pantsystem hade kunnat råda bättre bot på. Pant skapar incitament att ta vara på avfallet på bästa sätt, och skulle leda till att plast återvanns i högre grad. Det vore positivt för miljön.

Skatten kan även leda till problem för restauranger och caféer, som kan se minskad försäljning som följd. Arbetstillfällen kan försvinna. Utredningen föreslår visserligen att matställen skulle kunna erbjuda take away i flergångsbehållare som användaren får lämna tillbaka.

Tyvärr tar det bort mycket av smidigheten med take away. För mindre aktörer som foodtrucks, som inte har möjlighet att ägna halva arbetsdagen åt disk, blir den lösningen svår att implementera.

Förslaget ger regeringen en möjlighet att verka handlingskraftig i miljöfrågan och klirr i statskassan. Tyvärr är förslaget mest ineffektiv symbolpolitik. Innovationer behövs för att rädda klimatet, men där riskerar skatten att stjälpa snarare än hjälpa.

Ledarredaktionen