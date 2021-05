Kvänumstalanger ute i Europa och tävlar – så ser klubbens satsning ut: "Viktiga erfarenheter"

Det var tre herrjuniorer och tre damjuniorer, 17-18 år gamla, från Kvänums IF som var i Nove Mesto den gångna veckan. De har tidigare tävlat i ungdoms-EM i Italien, men är nu för gamla för det och då är detta ett naturligt steg att ta.

– Att tävla utomlands ger många och viktiga erfarenheter inför framtiden. Man kör mot annat motstånd, det är helt andra banor och mycket större startfält. Man ska vara som bäst när man är mellan 25-30 år, och då är dessa erfarenheter oerhört viktiga, säger Ida Ossiansson, en av Kvänumscyklisterna.

Vanligtvis tävlar de flitigt runt om i Sverige, men på grund av pandemin har det inte blivit så mycket den senaste tiden. Förhoppningsvis kan det bli mer efter den 1 juni.

– Jag är tacksam över att få den här möjligheten med Kvänums IF. Föreningen fixar med allt. Kontakt med landslaget, att vi åker i Sverigekläder, mekaniker, kock, chaufför och ett helt serviceteam som är med och stöttar oss, fyller klubbkamraten Måns Andersson i.

Jonas Karlqvist är team manager i Kvänums IF och säger så här om satsningen:

– Vi åker som ett cykelteam där vi erbjuder ungdomarna från Kvänum ett helhetskoncept. Då bistår vi med transport, boende, anmälan, bokning av covidtester cykelmekaniker, guidning och coachning av bana samt all mat under hela resan. Detta koncept är vi som gott som ensamma om i hela Cykelsverige när det gäller ungdomar. Vi är oerhört stolta och glada att kunna erbjuda detta genom Kvänums IF. Det gör ju självklart att vi får fler ungdomar som både vill och vågar satsa på stora internationella tävlingar, säger Jonas Karlqvist, team manager.

Som ni hör krävs det mycket förberedelser.

– Som tur var är vi ett väl sammansvetsat team som ses kontinuerligt och där vi kompletterar varandra bra med olika kompetens, säger Jonas.

Vid den här typen av tävling krävs ett PCR-test för att komma in på tävlingsområdet. När man fått ett förhoppningsvis negativt provsvar får man ett slags åkband med streckkod på som scannas för att komma in på området. Coronatester görs flera gånger på tävlingsområdet.

Sedan var det dags att ge sig ut på den regnhala banan, som var tekniskt svår och konditionskrävande – och där varje varv i benen är värdefullt inför framtiden.

I Junior World Series är det deltävlingar över hela världen och man samlar ihop UCI poäng. Ungefär som tennisens ATP-poäng.

Endast landslag och proffsteam kan anmäla sig, vilket gör det att är de allra främsta juniorerna som är med.

Den här gången kom 145 deltagare från 27 nationer till start i herrjuniorklassen.

Så här gick det för Kvänumsåkarna: Måns Andersson 83:a, Simon Kleveros 94:a, Jonathan Karlqvist 127:a. Måns var för övrigt bästa blågula herrjunior.

I damer junior var det 23 länder representerat, totalt 73 cyklister. Där slutade Ida Ossiansson 39:a, Tilde Evaldsson: 44:a och Felicia Henttonen: 56:a. Ida Ossiansson var tredje snabbaste svenska i klassen.

Sammanfattningsvis en lyckad resa och tävling för Kvänums IF, som nu ser fram emot fler framöver.

– Vill man fortsätta att utvecklas som cyklist så räcker det inte att bara tävla på lokala tävlingar i Skaraborg och Västra Götaland, avslutar huvudtränare Tommy Evaldsson.