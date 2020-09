Kristiansson (S) kräver svar av ordföranden: Vilka resurser ska Skaras förskolor få?

Trots att man tidigare har frågat om satsningen i kommunfullmäktige har man inte fått något svar.

Kristiansson menar att förskolorna i Skara kommun behöver ha ökade resurser, dels för att barnen ska få en trygg miljö och dels för att de anställda ska få bra arbetsvillkor. I en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande ställer hon därför följande fråga: ”Vad har den politiska ledningen för ambitioner med resurser till Skara kommuns förskolor?”

Kristiansson, som också är 2:a vice ordförande i BuN, konstaterar också att kostnaden per inskrivet barn på Skaras förskolor stannar av eller minskar under 2019, för första gången sedan 2013. Det är också första gången sedan 2013 som kommunen styrs av en borgerlig budget, men något lovat BuN-tillskott har inte kommit.

”Att Skaras förskolor är i behov av ökade resurser borde inte vara en nyhet för någon politiker i Skara kommun”, skriver Therese Kristiansson i interpellationen. ”Vi har under många år legat under rikssnittet i kostnaden för kommunala förskolor, även om vi under de senaste åren höjt anslaget i liknande takt som övriga kommuner runt om i landet. Däremot fortsätter kommunerna att under 2019 höja anslagen till förskolan, men inte Skara kommun. Det är en oroväckande utveckling för Skara.”

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder nästa gång den 24 september.