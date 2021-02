Klart: Så spelas premiäromgångarna i fyran

Sedan tidigare har det varit klart hur säsongerna i division 1, 2 och 3 ska starta då respektive series spelschema redan kommit ut. Nu har också spelschemat för kommande säsongs division 4 norra kommit ut och de fotbollstörstande supportrarna till lagen kan börja planera får en vår där de, förhoppningsvis, får gå på fotboll igen.

Enligt det spelschema som kommit ut kommer serien att dra igång om drygt två månader, fredagen den 16 april med bland annat en match mellan Ulvåkers IF och Ardala GoIF.

I den första omgången får nyligen nedflyttade IFK Falköping ta sig an Nossebro IF på bortaplan medan nyligen uppflyttade Sils IF tar sig an Vara SK på bortaplan. Omgången avslutas sen med att förra säsongens topplag Skara FC och Ekedalens SK drabbar samman den 18 april i Skara.

Serien spelas sen i ytterligare 20 omgångar innan den avslutas i omgång 22 första helgen i oktober.

FAKTA, Så spelas de första omgångarna av serien

Omgång 1

2021-04-16 IFK Mariestad - Vinninga AIF

2021-04-16 Ulvåkers IF - Ardala GoIF

2021-04-17 Nossebro IF - IFK Falköping FF

2021-04-17 Vara SK - Sils IF

2021-04-18 Skara FC - Ekedalens SK

Omgång 2

2021-04-23 Sils IF - Nossebro IF

2021-04-23 Vinninga AIF - Skara FC

2021-04-24 Ekedalens SK - Götene IF

2021-04-24 Främmestads IK - Vara SK

2021-04-25 IFK Falköping FF - Ulvåkers IF

2021-04-25 Ardala GoIF - IFK Mariestad

Omgång 3

2021-04-30 Nossebro IF - Främmestads IK

2021-04-30 Götene IF - Skara FC

2021-05-01 IFK Mariestad - IFK Falköping FF

2021-05-01 Ardala GoIF - Vinninga AIF

2021-05-02 Ulvåkers IF - Sils IF

2021-05-02 Vara SK - Ekedalens SK