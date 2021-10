Klart: Då ska Skaras 12 till 15-åringar vaccineras

Nu ska Skara kommuns elever i årskurs sex till nio erbjudas vaccination under skoltid. Det är Vilans vårdcentral som utför vaccineringen som kommer att ske i Vilanhallen den 20 och 21 oktober.

– Berörda vårdnadshavare kommer att få hem ett informationsbrev med en samtyckesblankett. Det gäller elever som är minst 12 år fyllda. Man tackar ja eller nej till detta, säger skolchef Hans Persson.

Eftersom vaccineringen sker på skoltid kommer skolan få lösa transport i de fall som krävs.

– Det är lätt för de som går i skolan nära Vilan och sedan får vi väl ta in en skolbuss i de fall det krävs. Vi får se hur stort intresset är, konstaterar Hans Persson.

Breven till vårdnadshavarna började att skickas under under gårdagen och ska nå alla berörda under veckan.

– Vi står för att skicka ut och samla in de här samtyckesblanketterna. Frågorna kring själva vaccineringen får man ställa till vården. Det är inte vårt kompetensområde, menar Hans Persson.